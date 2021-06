Percfest Jazz Festival di Laigueglia XXV edizione. Appuntamento 2021. Di seguito il calendario degli eventi dal 30 giugno al 4 luglio.

Percfest Jazz Festival di Laigueglia. Direttore artistico Rosario Bonaccorso.

WE ARE BACK: PERCFEST 2021 30 giugno – 4 luglio

Ripartiamo da dove siamo rimasti: dal numero 25!

Un anno di pausa obbligata, ma usata per ricaricare le batterie, studiare le potenzialità e pianificare l’appuntamento del 2021 che porta un numero speciale, la 25ma edizione del festival jazz per eccellenza in Riviera, il Percfest, diventato un punto di riferimento anche oltre i confini italiani, nonché Memorial Naco.

25 anni di grande musica e atmosfera impareggiabile, portati avanti grazie alla tenacia unica di Rosario Bonaccorso, instancabile direttore artistico e noto contrabbassista jazz, fermato solo (temporaneamente) dalla pandemia che ha messo in pausa il 2020, e dalla lungimiranza dell’amministrazione comunale che ha voluto e sostenuto fortemente l’evento in tutta la sua storia.

Laigueglia – uno dei borghi più belli d’Italia – vedrà finalmente il ritorno di 5 serate di concerti, come d’abitudine, lo spettatore ascolterá ben due band per ogni serata… come d’abitudine… unica differenza, i distanziamenti e le normative di sicurezza previste che non permettono, al momento, di pianificare eventi collaterali a quelli clou dei concerti. Come già nel 2019, per gli spettacoli è previsto un biglietto di ingresso:

Costo del biglietto singolo per una serata con due band : € 20,00

Costo dell´Abbonamento alle 5 serate: € 90,00

Gli appuntamenti musicali, come sempre di altissimo livello sono stati ben bilanciati per rendere ogni serata attrattiva ed imperdibile. La location, come sempre sará l’immancabile Piazza Marconi, a due passi dal mare.

In virtù della riduzione dei posti dovuta alla normativa anti-covid OGNI SERA SI SVOLGERANNO DUE SPETTACOLI, IL PRIMO CON INIZIO ALLE 20:45 E IL SECONDO CON INIZIO ALLE 22:30

IN OGNI SPETTACOLO SI ASCOLTERANNO DUE BAND, IN SUCCESSIONE.

Piccoli slittamenti di orari sono possibili per la gestione dei protocolli.

30 Giugno

Dado Moroni 5th guest Peter Bernstein

Bil Aka Kora e Mezclando Cuba 6th “Africa, madre terra, madre musica”

1 Luglio

Jacky Terrasson & Stephan Belmondo duet “Mother”

Rosario Bonaccorso, Olivia Trummer , Fulvio Sigurtá “The Sound of Us “

2 Luglio

Jani Mc Pherson presenta il cd “Piano Solo”

3 Luglio

Olivia Trummer in piano solo “close to you”

Rosario Bonaccorso Travel notes” 4th con Fabrizio Bosso “

4 Luglio

Emanuele Cisi & Eleonora Strino “ Tea for Two”

Jesse Davis 4th A Charlie Parker Tribute “Bird 100 plus one”