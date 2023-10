Pentola sul fuoco genera incendio, anziana muore in ospedale

Non ce l’ha fatta la donna di 94 anni ricoverata all’ospedale Villa Scassi dopo un incendio divampato in un appartamento al civico 23 di via Napoli.

Il rogo è divampato intorno alle ore 14 di giovedì 12 ottobre 2023, per una pentola dimenticata sui fornelli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori inviati dal 118 con automedica Golf 4 e l’ambulanza della Croce Oro di Sampierdarena.

La donna, per il fumo inalato è andata in arresto cardiaco. I VVF hanno praticato le prime manovre di rianimazione, poi i sanitari del 118 sono riusciti a stabilizzarla e a portarla in codice rosso in ospedale, dove però è poi morta poco dopo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.