Pensionata 93enne alla guida travolge pedone e fugge: presa. Patente ritirata

Una pensionata di 93 anni, che si trovava alla guida della propria auto utilitaria, stamane ha travolto una donna che stava attraverando sulle strisce in viale Italia alla Spezia.

Anziché fermarsi e prestare soccorso, la conducente del veicolo ha ingranato la marcia e se ne è andata.

Una pattuglia della Polizia municipale, che si trovava poco lontano, l’ha inseguita e bloccata.

Gli agenti hanno immediatamente riconosciuto l’anziana, nota alla Polizia Locale perché da agosto a oggi era già stata protagonista di altri quattro incidenti stradali: tutti conseguenti a violazioni delle norme di comportamento del Codice della Strada.

In occasione dei precedenti incidenti “avendo la 93enne causato solo danni alle cose e avendo commesso violazioni che non avevano come diretta conseguenza il ritiro o la sospensione della patente di guida” gli agenti non avevano potuto fare altro che segnalare agli uffici competenti l’anziana conducente affinché procedessero alla revisione della relativa patente di guida.

Oggi gli agenti, accertato che la visita medica straordinaria richiesta non era ancora stata disposta, hanno effettuato i rilievi dell’incidente e, visto che la vittima ha riportato lesioni, hanno ritirato la patente all’anziana.

Inoltre, l’hanno denunciata per omissione di soccorso. I punti sulla patente sono stati azzerati.