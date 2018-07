Pegli, tunisino 31enne trovato su auto rubata a Rossiglione: preso dall’Arma

Ieri i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova, a conclusione di accertamenti, hanno identificato e denunciato in stato di libertà un 31enne tunisino, di fatto domiciliato a Genova, disoccupato, con precedenti di polizia e mai rimpatriato, in quanto la sera prima, a seguito di un normale controllo in Piazza Porticciolo a Pegli, è stato trovato in possesso di un’auto risultata poi oggetto di furto.

La vettura, infatti, era stata rubata lo scorso marzo 2018 a Rossiglione e il proprietario ne aveva denunciato il furto presso la locale Stazione Carabinieri.

L’auto è stata sottoposta a sequestro e sarà riconsegnata al legittimo proprietario.