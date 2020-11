Pd, M5S, Sansa e Linea condivisa: rendere accessibili dati del contagio in Liguria

“In Liguria si stanno ponendo molte domande sulla completezza e

sull’accuratezza dei dati raccolti: non siamo soltanto noi a porre la

questione, è più che un’impressione, lo riportano anche i giornali

nazionali. La gestione dei dati e dei tracciamenti dei contatti

rappresenta uno dei temi centrali per la gestione dell’emergenza coronavirus”.

Lo hanno dichiarato oggi i responsabili delle opposizioni in Regione Liguria con un comunicato congiunto.

“I dati – hanno spiegato Luca Garibaldi (Partito Democratico) Gianni Pastorino (Linea Condivisa) Ferruccio Sansa (Lista Sansa) Fabio Tosi (M5S) – non sono soltanto numeri, sono essenziali per

combattere il virus e salvare vite umane. Sono indispensabili per elaborare strategie che evitino la diffusione sul territorio e salvino anche l’economia.

La gestione dei dati e dei tracciamenti è anche uno dei 21 indicatori che

consente di decidere quale sia il rischio di ogni regione.

A partire dal calcolo del Rt, indice che definisce quanto veloce corre il coronavirus.

Dati non completi e tracciamento insufficiente rischiano di dare una lettura

“parziale” del quadro regionale, e non corrispondere alla gravità della situazione.

Dati imprecisi e incompleti ci espongono a enormi rischi: potremmo trovarci

all’improvviso di fronte a una situazione ben diversa da quella finora

ritratta dai numeri. Così rischieremmo di essere in ritardo nel trovare

misure adeguate per combattere il contagio. Di più: si rischia un

declassamento della nostra regione che imporrebbe misure ben

più severe di quelle attuali.

Amministratori, operatori sanitari, categorie economiche, cittadini,

abbiamo tutti diritto a dati precisi e affidabili.

Da tempo come opposizione chiediamo alla Regione di investire sul

tracciamento, con personale e tecnologie; chiediamo di rendere pubblici e

accessibili i dati del contagio, in forme più puntuali e territoriali e

non solo aggregandoli sulla base dei laboratori di riferimento. Ne va

della nostra capacità di leggere e prevedere come sarà l’epidemia.

Sfuggire dai dati reali non serve a nessuno.

Meglio quindi provvedere prima, attuare tutte le misure necessarie per affrontare

insieme il Covid.

Così eviteremo errori e/o sottovalutazioni, per non

vanificare gli sforzi che la collettività, e il nostro sistema sanitario,

stanno facendo per contenere il coronavirus”.