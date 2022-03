Passing through emotions il nuovo LP di Loris Al Raimondi, esce oggi l’album del musicista italo-svizzero Loris Al Raimondi

Passing through emotions il nuovo LP di Loris Al Raimondi, Hip-Hop, Jazz e Soul mescolati in album strumentale che vede la partecipazione del leggendario chitarrista Mike Stern e di musicisti del calibro di Fabrizio Sotti, Alfredo Paixao, Gary Willis, Nir Felder, Tom Kennedy, Kevin Field, Tony Grey, Ettore Carucci, Massimo Biolcati, Michel Cusson, Giuseppe Milici.

Composto, registrato e mixato da Loris AL Raimondi, “Passing Through Emotions” riflette il percorso di vita del produttore italo-svizzero, dalla sua stessa nascita, passando attraverso l’amore, la nascita di una figlia, fino alle dolorose esperienze con la morte. Le canzoni suonano leggere come una piuma e i musicisti, provenienti da ogni angolo del globo, si fondono tra loro come se si conoscessero da anni.

«Ad ogni allenamento sul tapis roulant – racconta Loris – vedevo di fronte a me un quadro di Jon Van Zyle, raffigurante tre lupi in un paesaggio invernale dell’Alaska, vicino a una casa riscaldata. Il quadro si chiama “Passing Through” e l’artista l’aveva firmato con un augurio personale per me, per una buona vita. Sì, la mia vita… cosa avevo vissuto e cosa avevo ottenuto fino ad allora? Improvvisamente ho sentito il bisogno di creare qualcosa di importante, di lasciare la mia impronta nel tempo.

La musica è sempre stata la mia migliore amica, una cura per il mio cuore e per la mia anima. Per questo ho voluto trasformare tutte le emozioni che avevo vissuto in musica. Avevo tuttavia bisogno del sostegno dei miei musicisti preferiti, perché si può fare qualcosa di grande solo con l’aiuto di grandi musicisti. È così che è nato “Passing Through Emotions”, un album che dovrebbe risvegliare grandi emozioni ed essere disponibile come cura per gli ascoltatori appassionati».

Produttore e musicista Hip-Hop, Loris Raimondi nasce a Lucerna da genitori italiani il 2 luglio 1973. Affascinato dal Jazz sin da bambino, le sue produzioni mescolano sapientemente il genere principe della musica afroamericana con l’Hip-Hop, il Soul, l’R&B e il Funk, donandogli uno stile inconfondibile.

La sua carriera nel mondo della musica comincia ufficialmente all’inizio del 2000, quando inizia a produrre prima per rapper svizzeri e poi anche per rapper internazionali. A partire da quegli anni fino ad oggi produce tantissime tracce per artisti vari sotto il suo pseudonimo “AL R”.

Dopo una profonda riflessione sulla sua vita, nel 2020 inizia a comporre nuova musica e a lavorare sul progetto “Passing Through Emotions”. Attualmente lavora come produttore per il mercato americano assieme a Fabrizio Sotti, chitarrista, compositore e produttore che ha suonato e prodotto per Whitney Houston, Jennifer Lopez, Tupac, Zucchero, Shaggy, Mondo Marcio, Clementino e tanti altri, conosciuto proprio in occasione della registrazione dell’album.