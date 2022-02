Partito Il 10 Febbraio il progetto “La Spezia Mille e una Notte”, nato grazie al Comune della Spezia e la Camera di Commercio Liguria

Partito Il 10 Febbraio il progetto “La Spezia Mille e una Notte”, con l’obiettivo di incentivare il turismo nel nostro territorio lontano dal periodo estivo.

Aderisce a questa collaborazione anche l’Associazione di Promozione Sociale Astrofili Spezzini che metterà a disposizione la propria strumentazione su passeggiata Morin per ben otto appuntamenti nelle date di 18-19 Febbraio, 11-12-18-19 Marzo e 9 e 10 Aprile.

Durante le serate osservative, dedicate ai turisti (ma non solo), gli Astrofili Spezzini mostreranno gli oggetti celesti del periodo invernale e primaverile, in particolare la Luna e gli oggetti del profondo cielo come Nebulose, Ammassi Stellari e Galassie.

“Grazie a Mille e una Notte diamo la possibilità ai turisti di visitare e scoprire la nostra città per una notte, offrendo servizi originali ed esclusivi” sono le parole di Maria Grazia Frijia, Assessore al Turismo del Comune della Spezia “Tra questi, penso che l’opportunità di poter osservare le stelle e gli oggetti celesti a pochi metri dal nostro mare sia tra i più affascinanti.

Grazie agli interventi messi in atto dal Comune, le acque del nostro Golfo sono di nuovo limpide e pronte a sedurre ancora di più i cuori dei più sensibili, riflettendo il fascio lunare nelle notti limpide” continua Frijia.

“Per noi è un’irrinunciabile occasione per far conoscere il cielo anche a chi viene visitare la nostra città, in un’avvincente connessione tra l’incanto del nostro Golfo e il fascino del cielo notturno e dei suoi oggetti”aggiunge Luigi Sannino, Presidente degli Astrofili Spezzini.

“Sin dagli anni novanta svolgiamo attività di divulgazione per gli abitanti della nostra città e per i turisti, tramite osservazioni pubbliche sul territorio con la nostra strumentazione e, nel corso della nostra gestione, presso l’Osservatorio di Monte Viseggi, con visite guidate della struttura e della strumentazione principale e osservazioni divulgative.

Il nostro obiettivo, ormai da più di quarant’anni, è quello di trasmettere la Cultura dell’Astronomia a chi abbia la curiosità e la fame di conoscenza di questo meraviglioso e complesso mondo”

Le serate si possono prenotare attraverso il sito di mille e una notte www.laspeziamilleunanotte.it nella sezione “Alla Spezia puoi trovare anche” cliccando su LA SPEZIA e quindi sul logo della Associazione Astrofili Spezzini.

