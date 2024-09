Partito da San Fruttuoso il tour dell’ambulatorio mobile di Asl3 per la salute del fegato

La campagna di screening del fegato

Parte oggi dal quartiere di Genova San Fruttuoso la campagna di Asl3 per lo screening del fegato. I cittadini in sovrappeso e con pressione alta o colesterolo alterato, dopo una prima valutazione effettuata dal personale medico e infermieristico, potranno salire a bordo del nuovo ambulatorio mobile di Asl3.

Lì, potranno verificare gratuitamente e senza invasività la salute del fegato attraverso uno screening mirato a identificare l’epatopatia metabolica.

Esami e diagnosi a bordo del mezzo Asl3

A bordo dell’ambulatorio mobile, lo staff della Diabetologia di Asl3 esegue una serie di esami, tra cui la verifica dell’elasticità epatica e il grado di steatosi (fegato grasso) utilizzando il Fibroscan©. Questo sistema avanzato, prodotto in Francia, consente una misurazione non invasiva della “rigidità” epatica e rappresenta l’unico apparecchio validato per la diagnosi di fibrosi.

In caso di positività allo screening, i pazienti verranno seguiti dalla Diabetologia di Asl3.

Obiettivi e dichiarazioni

“Parte oggi – spiega Luigi Carlo Bottaro, Direttore Generale di Asl3 – un’ulteriore iniziativa di Asl3 in tema di prevenzione e promozione della salute. Questa iniziativa rientra negli obiettivi del PNRR e rende operative le azioni innovative a tutela della salute del cittadino. Al di là degli aspetti scientifici, oggi portiamo concretamente sul territorio un’indagine diagnostica ecografica con un obiettivo importante: certificare lo stato di benessere del cittadino e prendere in carico eventuali situazioni silenti di patologie, evitando la progressione verso malattie conclamate. Il nostro primo obiettivo è intercettare la malattia prima che si manifesti.”

Rischi e complicanze della steatosi

“La presenza di grasso nel fegato, nota come steatosi – aggiunge Enrico Torre, Direttore della S.C. Diabetologia e Malattie Metaboliche di Asl3 – può comportare, se associata ad altre condizioni patologiche, il rischio di sviluppare diverse malattie.

Chi è in sovrappeso o obeso, con una circonferenza addominale superiore a 94 cm negli uomini e 88 cm nelle donne, e presenta valori elevati di pressione, colesterolo, glicemia o fattori infiammatori, è predisposto all’insorgenza di varie patologie. I soggetti con steatosi, infatti, possono sviluppare diabete, aritmie, insufficienza renale, tumori del fegato e del colon-retto, e sono a rischio di cirrosi epatica.”

Questa condizione, nota come MASLD (alterazione da fegato grasso di origine metabolica), è spesso asintomatica e rappresenta la forma di epatopatia più diffusa al mondo, colpendo circa il 20% della popolazione italiana. In alcuni casi, può evolvere in una forma più grave chiamata MASH, presente nel 2-3% della popolazione globale e fino al 30% nei soggetti diabetici.

“La MASH – conclude Torre – ha il potenziale di progredire verso cirrosi epatica e carcinoma del fegato, per cui la sua individuazione precoce è fondamentale. Modifiche dello stile di vita e, se necessario, trattamenti farmacologici possono bloccare l’evoluzione della patologia e persino farla regredire.”

Obiettivo del tour

L’obiettivo del tour è promuovere la prevenzione delle malattie collegate al fegato e alla disfunzione metabolica, patologie che riducono l’aspettativa di vita e influenzano la spesa sanitaria pubblica.

Le prossime tappe dell’Asl3

Dopo quella di piazza Manzoni, ecco le prossime tappe in programma, sempre il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 (salvo eventuali variazioni di orario, segnalate accanto alla sede interessata):

venerdì 13 settembre Rossiglione: Piazza Madonna degli Angeli (ore 8.30 – 10.30) Piazza 2-3 gennaio (ore 10:45 – 13:00)

venerdì 20 settembre Piazza Settembrini (Genova Sampierdarena)

venerdì 27 settembre Campo Ligure: Piazza Vittorio Emanuele II

Nei mesi successivi l’iniziativa toccherà i municipi cittadini, con soste a Bolzaneto, Centro, Foce, Nervi, Sestri Ponente, Struppa-Molassana e Voltri, e i Comuni di Arenzano, Bargagli, Busalla, Casella, Cogoleto e Recco. Previsto anche un appuntamento a Fiumara per i dipendenti Asl3 nel mese di gennaio.

Date e sedi verranno pubblicate ogni mese su www.asl3.liguria.it