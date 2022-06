Parte da Varazze la rassegna Wroom Teatro con lo spettacolo “La gabbianella e il gatto”

Varazze ospita il primo appuntamento della rassegna Wroom Teatro dell’estate 2022, organizzata e diretta dai “Cattivi Maestri – Teatro”, con il sostegno della Fondazione De Mari, in collaborazione con i Comuni che ospitano gli spettacoli, per valorizzare il territorio e aiutare il teatro a riprendersi la scena. Una proposta di spettacoli GRATUITI, divertenti, comici, spensierati per adulti e bambini.

Primo appuntamento per bambini venerdì 1 luglio 2022, con “La gabbianella e il gatto”, in scena nella splendida cornice del Giardino delle Boschine, con inizio alle ore 21:15.

Scritto da Luis Sepúlveda (Guanda Editore) dalla traduzione di Ilide Carmignani, riduzione teatrale di Renzo Sicco e Gisella Bein. In scena Cristiana Voglino, Paolo Sicco, Monica Calvi, regia di Renzo Sicco.

Kengah, una gabbiana avvelenata da una macchia di petrolio, in un ultimo gesto affida il suo uovo ad un gatto grande e grosso di nome Zorba, strappandogli tre promesse: di non mangiarlo, di averne cura finché non si schiuderà e di insegnare a volare al nascituro. In scena immagini e parole, disegni, voci e musiche si fondono con il racconto.

Wroom Teatro è una rassegna di teatro per i borghi della provincia di Savona. Grazie all’utilizzo di un camper che si trasforma in un palcoscenico viaggiante, la compagnia dei Cattivi Maestri vuole raggiungere anche i comuni più piccoli della provincia di Savona, dove spesso non ci sono le strutture adeguate per ospitare degli spettacoli teatrali.

Prossimi appuntamenti a Varazze (s.i. o variazioni calendario eventi), nel Giardino delle Boschine, con la rassegna “Wroom Teatro” – Spettacoli per bambini e Teatro Comico per tutti, con inizio alle ore 21:15:

– Mercoledì 3 agosto con: UN BRUTTO ANATROCCOLO – Teatro bimbi con i Cattivi Maestri;

– Martedì 16 agosto: ALL YOU CAN – Spettacolo di visual comedy con Michele Di Dedda e Tom Corradini;

– Lunedì 29 agosto: CAPPUCCETTO BLUES – Spettacolo per bimbi con Teatro Invito.

Estate 2022 – Teatro dei Cattivi Maestri- “Wroom Teatro” – Spettacoli per bambini e Teatro Comico per tutti: Programma con gli appuntamenti nei comuni coinvolti nel progetto:

Fonte: Città di Varazze

