Parma-Samp, Chabot: Siamo orgogliosi della vittoria

La Sampdoria aspettava un gol di un suo difensore dal 7 ottobre 2018. Julian Chabot dal 23 settembre dello stesso anno. Oggi entrambi hanno aggiornato le rispettive classifiche, con la soddisfazione extra che la zuccata del centrale tedesco ha dato avvio alla rimontona di Parma. «Era importante – commenta il numero 5 -, serviva per la classifica. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, sapevamo di poterla ribaltare dopo un primo tempo che non era andato come volevamo. Se mi aspettavo di giocare? Bisogna sempre essere pronti per fare i calciatori, non sai quando la tua chance possa arrivare».

Gol. «Quando ho visto la palla entrare è stata una gioia – racconta Jeff -, lì è inizata la nostra vittoria. Un bilancio del primo anno in Italia? Qui imparo dai migliori, posso far crescere il mio gioco fino ai massimi livelli stando in questo club e in questo campionato».