Parma-Genoa, Pandev: Abbiamo sbagliato tutti

Capitano allo stadio Tardini dove si è consumata la disfatta, Goran Pandev usa tutta la sua esperienza per trovare parole di buon senso. Ci sono momenti in cui vale la pena guardarsi allo specchio, fare un esame di coscienza per prendere la forza di ripartire.

“Prestazioni così non vanno bene, perciò chiediamo scusa. È mancato tutto quello che abbiamo preparato in queste settimane. Dispiace non aver messo in campo le idee del mister. Ora dobbiamo preparare bene la prossima. Abbiamo sbagliato tutti, non è colpa della difesa. Occorre ritrovare serenità, lavorare sodo per venire fuori da questa situazione e riprendere a fare risultati”.