Liberi tutti. Ioculano: no al Centro permanenza rimpatri a Ventimiglia, è inutile

“Il Centro permanenza rimpatri (Cpr) a Ventimiglia è del tutto inutile, perché il 90% delle persone che arrivano qui non è nelle condizioni del rimpatrio o della carcerazione”.

Lo ha dichiarato oggi all’agenzia Dire il consigliere regionale del Pd ed ex sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano, commentando l’annuncio del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, di volere realizzare un Cpr nella cittadina ligure al confine con la Francia.

“Sarà anche dannoso – ha aggiunto l’esponente del Pd – perché si saturerà subito. Fare un Cpr da mille persone qui vuol dire che, se trovano un migrante irregolare alla Spezia, lo portano a Ventimiglia.

E così i mille del Cpr si aggiungono alle altre centinaia di migranti che sono già qui sul territorio e che non andranno nel Cpr.

A Ventimiglia serve un Centro di accoglienza per le persone in transito, non per il rimpatrio. Un servizio che quando non serve più lo chiudi, non un Cpr che sarà comunque sempre aperto. E, invece, hanno smantellato il Centro di accoglienza della Croce Rossa.

Un Cpr non si capisce a che cosa serva, se non per prendere in giro o per dire che stanno facendo qualcosa, invece che ammettere che non sanno che pesci prendere”.