Parcheggi Marina di Sestri Ponente diventano a pagamento ma…

Tranne per chi consuma nei locali

Genova. I parcheggi della Marina di Sestri Ponente che erano gratuiti diventano a pagamento.

La decisione ha suscitato diverse proteste, fra le quali anche quella dell’Associazione Amici di Sestri e dintorni che, su Facebook, in un post ‘al veleno’, esprimono tutto il loro disappunto.

“Dopotutto, la Marina di Sestri è come Saint Tropez 😂 In questi momenti in cui tutti (ma direi a parole) hanno fatto gare alla solidarietà – scrive nel posto l’Associazione – Marina Genova Aeroporto introduce un salasso non indifferente. Amici, mettetevi l’anima in pace : se volete andare alla Marina con il vostro mezzo dovrete pagare un euro all’ora. Un sestrese che abita al Gazzo o comunque a Sestri alta pensate che ci andrà a piedi ? Il tratto finale della Marina di Sestri era un punto di riferimento per le passeggiate e l’attività sportiva nel Medio Ponente, c’era chi portava anche anziani a deambulare vista l’ottima collocazione. Ma da oggi per oltrepassare le sbarre o paghi o ti tocca fare chilometri a piedi…”

Così abbiamo chiesto chiarimenti ai gestori dei locali in Marina che ci hanno confermato i parcheggi a pagamento ma con delle eccezioni che riguardano proprio chi usufruisce delle attività presenti.

Cosi, ci spiegano “dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, chi consuma, ha 2 ore di park incluso.

Sabato e domenica dalle 8 alle 19, chi consuma, ha 4 ore di parcheggio inclusi. Mentre tutte le sere, dalle 19 in avanti, chi consuma, non paga il parcheggio.”