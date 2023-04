Paragone oggi a Genova all’incontro di Italexit contro la guerra

Oltre a Paragone saranno presenti Crucioli, Mori, Becchi, Orsi e Saleh

Sì alla pace, no all’invio di armi all’Ucraina. Il Circolo provinciale di Genova di Italexit Per l’Italia con Paragone organizza per la giornata oggi, presso i locali di Bi.Bi Service di via XX Settembre 41 a Genova, la conferenza “Organizzarsi e resistere ai venti di guerra”.

All’incontro partecipano il segretario nazionale di Italexit Gianluigi Paragone; il consigliere comunale di Uniti per la Costituzione Mattia Crucioli; l’avvocato Marco Mori; il professor Paolo Becchi; l’analista geopolitico Stefano Orsi e la giornalista russa Alexandra Borissova Saleh.

“La conferenza – hanno spiegato gli organizzatori – vuole radunare tutte quelle forze sane e vitali che esistono nel tessuto sociale del Paese e della nostra città, per indirizzare sui giusti binari dell’azione politica, il contrasto all’escalation militare in Ucraina, alimentata a dismisura dall’invio di armi e di fondi al governo di Zelensky, che a sua volta contribuisce a lanciare inquietanti ombre anche nello scenario del Pacifico”.

“E’ necessario impegnarsi – hanno sottolineato da Italexit – affinché la armi tacciano, e si trovino soluzioni condivise sul piano della diplomazia internazionale, opzione quest’ultima che è stata sempre rifiutata dall’Occidente, con conseguenze mortifere anche per il nostro tessuto economico. Basti pensare al catastrofico meccanismo delle sanzioni, che hanno colpito più duramente le nostre imprese di quanto abbiano danneggiato l’economia russa.”

Alle relazioni degli ospiti seguirà un ampio dibattito. Si tratta di un evento aperto a tutti i cittadini.

La locandina dell’evento