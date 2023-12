Ieri i carabinieri hanno arrestato a Sori un infermiere 60enne del posto in esecuzione all’ordine di carcerazione poiché condannato agli arresti domiciliari e al divieto di esercitare la professione di infermiere per 12 mesi per una presunta violenza sessuale.

L’infermiere è accusato di avere palpeggiato nelle parti intime una paziente di 70 anni affetta da deficit cognitivo, durante un turno di lavoro al San Martino di Genova.

Pertanto, in attesa di giudizio, è stato messo ai domiciliari.