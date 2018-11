S. Stefano – 16/11/2018. Due potenziali assenze (si vedrà…) nella Zephyr Trading Valdimagra che domenica 18/11 è in trasferta a Finale Ligure, contro l’ Avis, per la 3.a giornata del campionato di Serie C ligure maschile; si gioca alle ore 18 al palasport “A. Berruti” di Finale e arbitrano Marina Iaria e Alessandro Castelluzzo: ha da tempo qualche problema a un gomito il libero Alessandro Vignali e qualche acciacco l’opposto e “superscorer” del momento Fabio Bottaini.

Se Vignali non ce la dovesse fare è pronto, a meno di idee originali di coach Andrea Marselli, il giovanissimo Valerio Vanacore. Se non ce la fa Bottaini il rimpiazzo è forse leggermente più complesso, probabile che venga dirottato in diagonale una delle due bande, tra Filippo Calcagnini e Diego Vescovi (in tal caso, si aprirebbe uno spazio all’ala per Matteo Vergassola o il fratello di Fabio, Dario Bottaini).

<Nel campionato scorso l’ Avis ci creò sul parquet non pochi problemi soprattutto da loro – afferma alla vigilia Diego Vescovi – ad ogni modo siamo partiti bene e speriamo proprio di continuare così>.

Nella foto Alessandro Vignali