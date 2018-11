La Spezia – 16/11/2018. Contro l’ Acli Santa Sabina, sabato 17/11 al Volley Laghezza mancherà quanto meno il centrale Davide Morettini, per via di risentimenti muscolari a una coscia: Moscarella-De Rosa dunque la coppia di centrali. Rientra in compenso Marco Tagliatti, il quale però farà probabilmente lo schiacciatore, in quanto Riccardo Baldassini sarà con ogni probabilità dirottato in diagonale poiché appare difficile il recupero dell’acciaccato “bomber” Nicholas Lanzoni…a meno che coach Andrea Cecchi non opti per schierare direttamente Tagliatti opposto, in quello che è stato a lungo il suo ruolo, allora Baldassini (altro ex-opposto comunque) resterebbe all’ala.

In forse pure il libero Andrea Briata e meno male che in extremis ne è stato recuperato il rincalzo Andrea Manduca. Si gioca al Palamariotti spezzino, alle ore 18, arbitrano Stefano Centofanti ed Edoardo Montefiori. Infine ecco gli altri incontri in programma in quella che, in Serie C ligure maschile di pallavolo, è la 3.a giornata: Admo Lavagna-S. Antonio Spazio Genova, Avis Finale Ligure-Zephyr Trading Valdimagra, Futura Ceparana-Colombiera Project, Grafiche Amadeo San Remo-Villaggio Tre Stelle e Spinnaker Savona-Colombo Ge.

Nella foto Riccardo Baldassini