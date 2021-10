Pallavolo – Utile amichevole della Trading Sp in Romagna

Preziosa amichevole della Trading Logistic Spezia in Romagna. E’ finita 3-1 per l’ex squadra dell’allenatore sprugolino Simone Cruciani, la Sama Portomaggiore, che comunque milita oggi in quella Serie A3 dove l’ha portata lui stesso; per cui la sconfitta per gli spezzini è accettabilissima, tanto più che appunto è stata utile, nel contesto dell’avvicinamento biancazzurro all’avvio del campionato nazionale di B maschile (previsto per metà Ottobre).

Fra gli ospiti, passati in vantaggio per un set a zero, cosa che magari incoraggia: Martinez al palleggio con Raso in diagonale, Moscarella e Moretti al centro, Lanzoni e Sorrenti di banda con De Muro libero. Assenti Di Fulvio e Baldassini. Poi sono entrati pure Briglia da opposto, Giannarelli di mano, Figini in costruzione.

Liguri okay in attacco e a muro, da perfezionare ricezione e break-point, ma in generale il gran lavoro di mister Cruciani e del preparatore atletico Borio si sta vedendo.

Tra i padroni di casa Tonello ad alzare e Dahl opposto, Pinali e Pahor all’ala, Ferrari e Aprile in mezzo con Gabrielli libero. Alla lunga dentro anche tutti gli altri.

Il tabellino…

SAMA PORTOMAGGIORE – TRADING LOGISTIC SP 3 – 1

SET: 26-28 / 25-23 / 25-20 / 25-17.

SAMA PORTOMAGGIORE RA: Tonello 0, Dahl 19, Pinali 15, Pahor 10, Ferrari 5, Aprile 2, Rossi 5, Masotti 5, Govoni 1, Dordei 0, Grottoli 4, liberi Gabrielli e Brunetti.

TRADING LOGISTIC SPEZIA: Martinez 1, Figini 1, Raso 14, Moscarella 7, Moretti 7, Lanzoni 10, Sorrenti 7, Briglia 5, Giannarelli 4, liberi De Muro e Vindice.

Mercoledì 29/9, in serata, altra amichevole a Santo Stefano contro i “cugini” della Zephyr Mulattieri Valdimagra a sua volta in B.

Nella foto in allegato l’opposto Riccardo Baldassini rimasto a casa per via di una caviglia gonfia.