Pallavolo – Una Trading Logistic da quarto posto

La Spezia – La Trading Logistic Spezia schianta il Sant’ Anna Tomcar Torino con un 3-0 al Palamariotti e aggancia il quarto posto nel Girone A della Serie B maschile nazionale di pallavolo.

Per la cronaca…spezzini con Martinez al palleggio e il “top scorer” Raso opposto, al centro Moretti e capitan Moscarella con De Muro in alternanza con Vindice a giostrare da libero, all’ala Lanzoni e Sorrenti; comparsi pure Baldassini e Giannarelli di banda come Briglia in diagonale.

Questi poi gli altri risultati in quella che nel raggruppamento era la 9.a giornata: Alto Canavese-Pvlcerealterra Cirié 3-1, Cus Genova-Pallavolo Novi 3-2, Global Colombo Genova-Admo Lavagna 3-2, Negrini Acqui Terme-Arti e Mestieri Collegno 3-0 e Zephyr Mulattieri Valdimagra-Fenera Chieri 2-3.

Tabellino.

TRADING LOGISTIC SP – S. ANNA TOMCAR TO 3 – 0

SET: 25-16 / 25-12 / 25-17.

TRADING LOGISTIC SPEZIA: Martinez 2, Raso 21, Briglia 0, Moscarella 5, Moretti 6, Sorrenti 11, Baldassini 2, Giannarelli 1, Lanzoni 6, liberi De Muro e Vindice; n.e. Figini e Anghinetti. All. Cruciani.

TOMCAR SANT’ ANNA TORINO: Sangermano 6, Stupenengo 0, Salvatico 4, Cefaratti 4, Galantino 0, Vruschi 3, Sportelli 0, Fumagalli 3m Canto 11, liberi Tanga e Lanza; n.e. Dellepiaggi e Robazza. All. Usai.

ARBITRI: Stazio e Forcella.