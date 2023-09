Pallavolo, presentato il Gruppo Valdimagra

S. Stefano M. – “Ok” la presentazione ufficiale del Valdimagra Volley Group per la stagione 2023/24, settore giovanile compreso, al Palaconti di Santo Stefano Magra. Il coordinatore generale Giuliano Botti ha detto che sicuramente si lavorerà bene e con ciò i risultati dovrebbero venire da soli. L’allenatore della 1.a squadra maschile, la Zephyr Mulattieri un altr’anno in Serie B, Michele Delvecchio ha affermato che da una compagine così giovane si aspetta anzitutto entusiasmo e più in generale si direbbe ottimista.

Lodi del responsabile rossoblù per l’avviamento allo sport, Manrico Benevelli, alla stretta collaborazione instauratasi con l’emergente Rainbow Spezia sul fronte femminile.

In parità poi l’amichevole, molto informale, col Torretta Livorno militante in Serie C toscana: 2-2 (set 25-15 / 21-25 / 25-19 / 25-27).

Zephyr Mulattieri con Zaccaria al palleggio dato che Cuti era assente e Poggio opposto, al centro si sono avvicendati Ruffo, Conti e Benevelli; di banda si sono alternati Peripolli e Calcagnini, Vescovi e Orlandi più Bottaini, liberi Giannarelli e Rossini.

I punteggi individuali…Zaccaria 1, Poggio 24, Ruffo 5, Conti 8, Benevelli 1, Peripolli 10, Calcagnini 5, Orlandi 0, Vescovi 5, Bottaini 7.

Il Torretta Livorno ha fatto giocare Risposati M. , Costa, Gianassi, Malacarne, Olmi, Cavallini, Mattolini, Galoppini, Liuzzo, Riposati L., Del Mastio, Tellini e Romanacci.

Ufficializzato nel contesto l’organigramma tecnico-dirigenziale che è quello di seguito.

Direttore generale maschile e femminile – Giuliano Botti.

Serie B

Allenatore – Michele Delvecchio.

Viceallenatore – Marco Sisti.

Scoutman – Luca Ferraro.

Direttore sportivo e Team Manager – Stefano Viosi.

Preparatore atletico – Enrico Fiore.

Medico sportivo – Stefano Bondi.

Fisioterapista – Silvia Giacchè.

Nutrizionista – Alessia Cosini.

Settore agonistico maschile

Direttore tecnico – Michele Delvecchio.

Direttore sportivo – Federico Ciuffardi.

Gruppo Under 17 / Under 19 / Prima Divisione

Allenatore – Lorenzo Derchi.

Viceallenatore – Luca Sanna.

Gruppo Under 17 e Under 15

Allenatore – Marco Sisti.

Viceallenatore – Lucia Mazzon.

Gruppo Under 15 e Under 13 3×3

Allenatore – Gabriel Peripolli.

Viceallenatore – Daniele Cuti.

Settore promozionale maschile e femminile

Direttore tecnico – Manrico Benevelli,

Direttore sportivo – Federico Ciuffardi.

Responsabile Progetti Scuola – Manrico Benevelli.

Settore agonistico femminile

Direttore Sportivo – Donatella Maggiani.

Gruppo Under 18 e Prima Divisione

Allenatore – Luca Ferraro.

Vicellenatore – Roberto Cerno.

Gruppo Under 16 e Prima Divisione

Allenatore – Lino Scattina.

Viceallenatore – Roberto Cerno.

Gruppo Under 13

Allenatore – Luca Ferraro.

Viceallenatore – Roberto Cerno.

Nella foto la Zephyr Mulattieri