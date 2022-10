Pallavolo – Podenzana in cerca del rilancio

Podenzana Tresana – Cerca il rilancio in Coppa Liguria sabato prossimo, 8 Ottobre contro il Tigullio Santa Margherita Ligure a Barbarasco, ore 20.30…il Podenzana Tresana Volley all’indomani dei due confronti persi nella “Volley Pool Levante Cup” (quadrangolare organizzato a Sarzana da quel Lunezia che le rossoblù ritroveranno in campionato in Serie C ligure femminile) contro la Folgore S. Miniato e quel Donoratico che ha vinto il torneo; squadre di C toscana.

Per l’occasione l’allenatore Franco Saccomani ha impiegato nell’arco dei due incontri: Allegretto, Bacchini, Bartoli, Brizzi, Bruno, Deste, Martinelli, Martolini, Pinotti, Protopapa, Rocca e capitan Francesca Leonardi.

Quindi Deste e soprattutto Brizzi ad alzare, Bacchini e principalmente Pinotti in diagonale, Martinelli e Allegretto al centro in alternanza con Bartoli che però ha giocato pure “martello”. Di banda Leonardi e Martolini in avvicendamento con Protopapa e Bruno. Da libero, assente Jessica Leonardi, ha giostrato Rocca.