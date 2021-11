Pallavolo – Podenzana alla volta del riscatto

Podenzana – Il Podenzana Tresana Volley tenta sabato 6/11 la riscossa a S. Margherita Ligure, avversario il Tigullio Project ultimo in classifica nel Girone B insieme al Casarza, dopo l’esordio interno con sconfitta (3-0) davanti alla co-capolista Admo Lavagna. In fondo il punto raccolto a Genova nel debutto in trasferta in campionato induce all’ottimismo. Stavolta si gioca al Palazzetto dello Sport sammargheritese, ore 18.30, per la 3.a giornata del campionato di Serie C ligure. Arbitrano Roberta Ferlito e Vincenzo Carbone. In forse purtroppo tra le podenzano-tresanesi il “martello” Protopapa e la banda-opposto Bartoli, a causa di qualche problema alla spalla la prima, al ginocchio la seconda.

Per la cronaca, a Barbarasco l’ Admo s’è imposto per 20-25, 14-25 e 17-25. Questi i punteggi delle rossoblù: Torrini 2, Deste 0, Briglia 5, Giovanelli 2, Allegretto 7, Leonardi F. 4, Protopapa 4, Bacchini 3, Carmassi o Leonardi J. libero.

Quindi ivi la Torrini al palleggio talvolta rilevata dalla Deste, la Briglia in diagonale, la Giovanelli e la Allegretto al centro; di banda la Protopapa e Francesco Leonardi col cambio della Bacchini.

Infine ecco l’attuale classifica nel gruppo…Serteco School Genova e Admo punti 6, Paladonbosco Ge 3, Normac Ge 2, Podenzana Treasana 1, Tigullio e Avis Casarza Ligure 0.

Per concludere Admo-Paladonbosco e Normac-Casarza le altre gare in programma in questo turno.