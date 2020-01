Pallavolo – Partenza del Grand Prix al Centro Volley Sp o.k.

La Spezia – Successo dei primi due fra gli 8 tornei (metà a 4 contro 4 e l’altra 6 contro 6) che il Centro Volley Spezia, il club che ha il proprio ramo “adulto” in quell’ Autorev militante nella Serie B nazionale femminile, complessivamente propone in questa stagione pallavolistica fra i centri giovanili di pallavolo che fanno capo appunto al Centro; si tratta di quelli del Canaletto, di Levanto, Monterosso e Riccò del Golfo…oltre che naturalmente La Spezia.

Questa sorta di circuito si chiama “Grand Prix Cvs” e queste due prime tappe si sono consumate: a Riccò per quanto riguarda i fanciulli fra i 6 e i 9 anni, per un totale di 120 partecipanti tra maschi e femmine, a Monterosso invece per quanto concerne i ragazzi/e di anni da 10 a 12 per un complessivo altro centinaio di affluenti.

Sul fronte “giovane” il sodalizio bianconero non poteva chiudere il 2019 in maniera più suggestiva.

Nella foto, il Responsabile del “vivaio” spezzino Federico Ciuffardi, sullo sfondo l’assistente Davide Perioli