Pallavolo – Matec vincente pure in trasferta

La Spezia – All’ “Anna Frank” pistoiese la Matec Group Spezia smaltisce un set di carburazione e poi corre senza grandi problemi verso una vittoria che lascia la suggestione (diciamo la speranza?) che quella bianconera di questa stagione possa essere squadra veramente forte; al prossimo futuro conferme e/o smentite.

Per l’occasione la Pieroni al palleggio con la Chini “top scorer” opposto, la Mutti e capitan Leri al centro dov’è apparsa pure la Gianardi, la Fusani e la Roni di banda ove s’è vista anche la Cazzetta in realtà libero: per via dell’assenza della Schiffini; la Pilli il libero.

Questi poi gli altri risultati in quella che, anche nel Girone I della Serie B2 femminile nazionale, era la 2.a giornata…Ambra Cavallini Pontedera Pi-Pallavolo Scandicci 3-0, Flora Buggiano Pt-Corbinelli Montespertoli Fi 3-2, Nottolini Lucca-Azzurra Casciano Fi 0-3, Timenet Empoli Fi-Ariete Prato 3-0 e Baia Marinaio Cecina Li-Lunezia Sarzana 1-3.

Tabellino.

RICAMI FENICE – MATEC SPEZIA 1 – 3

SET: 25-17 / 22-25 / 14–25 / 24-26.

RICAMI FENICE PISTOIA: Mannucci 3, Martone 16, Massaro 7, Checchi 7, Pieraccioni 4, Trinca 2, Bruni 6, Betti 1, Mantellassi 15, libero Sasselli; n.e. Pellitteri e Guarducci.

MATEC GROUP SPEZIA: Pieroni 6, Chini 21, Leri 12, Gianardi 0, Mutti 12, Fusani 4, Cazzetta 0, Roni 11, libero Pilli; n.e. Mariani.

ARBITRI: Vannuzzi e Armelani.