Pallavolo – Lunga trasferta per la Zephyr Mulattieri

S. Stefano Magra – La Zephyr Mulattieri Valdimagra parte a metà pomeriggio dal Palaconti santostefanese, sabato 20/11, indisponibile il libero Alessandro Vignali e ancora a mezzo servizio l’opposto Federico Gori: a causa di un ginocchio.

Avversaria la Sant’ Anna Tomcar Torino, un punto dietro in classifica, che coach Andrea Marselli definisce così…<E’ compagine dal gioco veloce e in sede di palleggio anche piuttosto fantasioso, buona in ricezione, okay al centro. Parrebbe profilarsi un match equilibrato come probabilmente sarà la stragrande maggioranza delle partite in questa nostra stagione pallavolistica>.

Si gioca per la 6.a giornata del campionato di Serie B maschile nazionale di volley, Girone A, ore 21 (al Palazzetto dello Sport di San Mauro Torinese-To) con arbitri Patrizio Pastore e Riccardo Villa.

Infine ecco gli altri incontri in programma nel turno; Admo Lavagna-Negrini Acqui Terme, Arti e Mestieri Collegno-Alto Canavese Cuorgné, Cus Genova-Trading Logistic Spezia, Pallavolo Novi Ligure-Fenera Chieri e Pvlcerealterra Cirié-Global Colombo Genova.

Nella foto il “bomber” Alessandro Magnani