Pallavolo, Lunezia Volley a vele spiegate

Nei playout di Serie C ligure femminile il Lunezia Volley, “capolistissima”, va come un rullo compressore e va aumentando così pure la suggestione che coach Stefano Menconi non abbia nemmeno torto…quando sostiene che senza gli infortuni di mezzo la sua squadra avrebbe potuto essere protagonista persino nei playoff per la promozione in B (di sicuro questo Lunezia nei playoff ci poteva anche stare). Si noti inoltre che la Grafiche Amadeo sanremese è terza in classifica e non ultima o giù di lì.

Per la cronaca al “Mercato dei Fiori” sarzanesi con la Evangelisti al palleggio con Lupi in diagonale, la Bencaster e la Quartieri al centro, la Giangreco e la Castagna di banda in alternanza con la Maltana e la Benettini. Da libero ha giostrato per due set la Bruno e per uno la Mozzachiodi.

Questi poi gli altri risultati nel più recente turno dei playout di Serie C ligure femminile di pallavolo; Futura Ceparana-Virtus Sestri Ponente Ge 3-1, Paladonbosco Genova-Audace Gaiazza Valverde Camporone Ge 1-3, Tigullio Project Santa Margherita Ge-Normac Sestri P. 0-3.

Consegue una classifica che recita: Lunezia Volley punti 28, Futura 26, Amadeo 21, Virtsi S. 17, Campomorone 10, Vgp Normac, Paladonbosco 6, Tigullio 3.

Tabellino.

GRAFICHE AMADEO S. REMO – LUNEZIA VOLLEY 0–3

SET: 13-25 / 19-25 / 17-25.

GRADICEH AMADEO SAN REMO: IMPERIA: De Andreis, Delle Monache G., Adamo, Gandolfo, Rossi, Guidi, Delorenzi, libero Delle Monache M.. All. Sabrina Maragliano

LUNEZIA VOLLEY: Lupi 22, Evangelisti 5, Giangreco 9, Castagna 11, Bencaster 6, Quartieri 4, Benettini 6, Maltana 0, liberi Bruno e Mozzachiodi; n.e. Menconi e Poletti. All. Menconi S.; vice Marinelli.

ARBITRI: Magnanego e Iaria.