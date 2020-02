Pallavolo – La Zephyr Trading Valdimagra viaggia a S. Marino

S. Stefano Magra – La Zephyr Trading Valdimagra parte sabato 22/2 dal Palaconti santostefanese, ore 13.30, in quanto attesa alle 20.30 al palazzetto “A. Casadei” di Serravalle di San Marino dalla Titan Services che in classifica ha una decina di punti in meno della Zephyr (mister Andrea Marselli sembra temere più che altro la lunghezza della trasferta…): si gioca per la 16.giornata del campionato di Serie B maschile nazionale, Girone D, che poiè la 3.a di ritorno; arbitrano Marco Zanon e Gabriele Barbieri.

I rossoblu dovrebbero essere al completo benché non sia sicurissima la presenza del “martello” Fabio Bottaini per via del solito ginocchio e dell’opposto Vincent Sarpong, difatti uscito precocemente nel match prima, a causa della solita spalla.

La seconda squadra del Valdimagra Volley Group, la Mulattieri Creations in Serie C ligure “uomini”, da parte sua è impegnata domenica 23 alle 18 in casa dello Spazio Genova ultimo in classifica. Si gioca alla palestra “Don Angelo Orengo” di Pontedecimo. Arbitri Doriano Pons e Riccardo Pezzi.