Sarzana – Tempo di Coppa Liguria femminile, dopo l’amichevole stravinta con l’ Oasi Viareggio, per il Lunezia Volley. Via alla competizione infatti sabato prossimo 28/9, col triangolare che sempre al Palabologna sarzanese vedrà le biancoblu impegnate alle ore 17 contro le “cugine” del Centro Volley Spezia militante in Serie D ligure (in pratica la seconda squadra di quell’ Autorev attesa dalla B2) e successivamente col Tigullio: come loro in procinto di affrontare un altro campionato di C ligure…fra i due match quello tra le spezzine e le sammargheritesi. Successivamente, “lunensi” contro il Casarza Ligure il 12 Ottobre ancora a Sarzana, quindi opposte all’ Admo il 20 Novembre a Lavagna; delle cinque del gruppo andranno avanti nella competizione le prime due. In tutto i raggruppamenti sono tre e dunque procederanno in Coppa in sei.

Nella foto il Lunezia all’entrata in campo contro l’ Oasi