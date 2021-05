Pallavolo – Grande rimonta cercasi alla Trading Logistic Sp

La Spezia – Domenica 16, ore 17.30 al Palamariotti, “retour-match” per la Trading Logistic Spezia dopo il 3-0 buscato ad Acqui Terme dalla Negrini Cte: ci vuole almeno un 3-1 per andare al “golden set” (che si avrebbe così la fortuna di giocare in casa) e sperare di passare al turno a venire di questi playoff per la salita in Serie A3.

Rientra la banda-opposto di rincalzo Matteo “Pino” Iacopini, non ce la fa ancora invece il “martello” Nicholas Lanzoni, “vice-bomber” subito dietro all’opposto Francesco Raso; un vero peccato…

<Ce la giocheremo tutta> assicura ad ogni modo lo scout-man biancazzurro Marco Senesi.

Il medesimo allenatore avversario, Roberto Astori, afferma che per i suoi ragazzi non è ancora fatta per quanto siano stati impeccabili nel turno d’andata.

Per la cronaca arbitrano Michela Vilardo e Lorenzo Landini.

Nella foto un frangente della partita d’andata