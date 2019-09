La Spezia – Il Centro Volley Spezia, la cui Prima squadra è quell’ Autorev che oggi costituisce la realtà pallavolistica femminile di maggior livello (Serie B) nella provincia spezzina, offre a qualsiasi bimbo o bambina che si presenti di “assaporare” la pallavolo: sotto gli occhi dei suoi tecnici federali.

L’evento, denominato “La festa della pallavolo”, è in programma al Palamariotti spezzino per sabato prossimo 21/9; dalle ore 15 alle 18, su sei campi di pallavolo 6, di cui uno appositamente per i fanciulli che dunque vorranno sperimentare il volley.

Al centro di tale discorso il torneo “Porta un amico”, che prevede un regalo per ogni atleta che porterà a provare questo sport quindi un amico, il regalo sarà maggiorato per ogni amico “aspirante pallavolista” in più…premio altresì agli stessi pargoli che si presenteranno appunto a provare. Alle 17.30 “Nutella Party”.

Per informazioni in merito si può telefonare a Federico Ciuffardi, Responsabile dell’attività giovanile al Cvs, al numero di cellulare 334 / 3672881.