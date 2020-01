Pallavolo – Di nuovo vincente il Podenzana Volley

Podenzana – Con autorità il Podenzana Volley torna alla vittoria in quel di Cogorno, vittima la Tecnocasa Chiavari, inaugurando così con successo il proprio girone di ritorno: dopo la sconfitta al cardiopalma nel recupero interno contro la capolista Paladonbosco Genova.

Nel 3-0 al centro “San Martino” (25-16 / 25-18 / 25-18) coach Nicolò Caselli ha schierato la Ruffini al palleggio con capitan Barbieri opposto, la Giovanelli e la Baldi al centro, la Boricean e Francesca Leonardi di banda con Jessica Leonardi libero; brevemente entrate pure la Gerali in battuta e la Polito all’ala.

Ecco infine gli altri risultati in quella che, nel Girone B della Serie D ligure femminile, era la 12.a giornata: Acli S. Sabina Genova-Hyposense Albaro 3-2, Paladonbosco Genova-Cus Ge 3-0, Psm Rapallo-Cvs Sp 2-3, Serteco School-Normac Albaro 1-3.

Per concludere questa la conseguente classifica …Paladonbosco Genova punti 34, Volley Podenzana 32, Agv Campomorone 27, Normac e Hyposense Albaro 17, Serteco Ge 16, Acli Santa Sabina G. 15, Tecncocasa C. 13, Centro Volley Spezia 11, Cus Genova 10, Lunezia Volley e Psm Rapallo 9.

Nella foto il “martello” Francesca Leonardi