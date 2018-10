Podenzana – 24/10/2018. Partenza in chiave genovese, con l’aggiunta del Casarza savonese, in Serie D ligure femminile dove vengono sconfitte le seconde squadre sia del Centro Volley Autorev Sp (sarebbe l’ Elsel) sia del Lunezia Sarzana. In compenso sembra gettare subito la maschera l’ambizioso Podenzana Volley, che domina nettamente il Volley Albaro con un 3-0 a Barbarasco, con qualche brivido in più solo nel terzo set.

Padrone di casa in campo con capitan Barbieri, anche per via della perdurante indisponibilità dell’infortunata Graziani, al palleggio e Francesca Leonardi opposto; al centro la Allegretto e la Giovanelli, con Jessica Leonardi libero, di banda la Bartoli e la Brusoni.

Questi poi gli altri risultati in quella che era la prima giornata per cui la conseguente classifica del Girone B è facilmente deducibile…Lunezia Sarzana-Acli S. Sabina Ge 0-3, Normac Genova-Avis Casarza Ligure 0-3, Olympia Voltri-Elsel La Spezia 3-0 e Vgp Ge-Serteco Ge 3-1.

Prossimo turno nel weekend a venire: Albaro-Paladonbosco Ge, Casarza-Vgp, Elsel Spezia-Lunezia Volley, Santa Sabina-Normac, Serteco-Podenzana.

PODENZANA – ALBARO 3 – 0

SET: 25-16 in 23 minuti / 25-17 in 24 / 25-20 in 25.

PODENZANA VOLLEY: Barbieri 3, Leonardi F. 7, Allegretto 13, Giovanelli 6, Bartoli 11, Brusoni 6, Leonardi J. libero; n.e. Storti, Boricean, La Mattina, Taddei, Reitano, Gerali. All. Saccomani; vice Simoncini.

ALBARO GENOVA: Torre 3, Mainardi 5, Massa G. 5, Piacentini 1, Dagnino 7, Cotugno 1, Mazzeri 2, Massa V. 2, Serau 0, Vonella libero; n.e. Martino, Mazzino, Andreacci. All. Mambelli; vice Brundo.

ARBITRO: Monica Zampini.

Nella foto la “top scorer” Mina Allegretto