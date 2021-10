Pallavolo – Al debutto interno la Zephyr Valdimagra

Ospite della Zephyr Mulattieri Valdimagra, al Palaconti (ore 17) sabato 23/10 per la 2.a giornata del campionato nazionale di Serie B maschile nel Girone A, la Negrini Acqui Terme che ha appena ricevuto e soggiogato con un 3-0 la Trading Logistic Spezia nel turno d’apertura; infatti coach Andrea Marselli conferma da parte sua tutte le potenzialità dello squadrone piemontese: compagine fortissima in tutti i reparti…non a caso con velleità di promozione, in particolare da temere l’opposto e “veteranissimo” Bolla, nonché i due centrali (entrambi molto serviti in fase d’attacco) e lo schiacciatore Bettucchi.

Nella Zephyr Mulattieri ancora indisponibile il libero Alessandro Vignali. Arbitrano Michela Fiori e ed Emanuele Papini.