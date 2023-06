Pallavolo, 2° Open Day della Rainbow Spezia

Seconda puntata dell’ “Open Day” della Rainbow Volley Spezia giovedì 29 giugno, dopo la buona risuscita della prima, sempre al Palamariotti spezzino a partire dalle ore 17 per i bambini dai 10 ai 13 anni e dalle 18.30 per quelli dai 14 ai 17 (con autorizzazione scritta per provare).

Presente l’intero staff della società appena promossa in Serie D con la propria Prima squadra, che evidentemente non perde tempo anche in vista del futuro. Non mancherà lo stesso direttore tecnico Valeria Scisciò.

Per informazioni ci si può rivolgere numero al numero di cellulare 340 – 1217384.

Nella foto un momento della prima “puntata”.