Pallanuoto, primi verdetti della Coppa Italia femminile

Si è aperta la decima edizione della Coppa Italia femminile di pallanuoto. La prima fase, in programma il 26 e 27 settembre, in due concentramenti da quattro squadre ciascuno. A Padova (Girone A) si affrontano Pallanuoto Trieste, CSS Verona, Bogliasco 1951 e le campionesse uscenti e padrone di casa della Plebiscito Padova; al Centro Federale di Ostia (Girone B) SIS Roma, Vela Nuoto Ancona, RN Florentia e L’Ekipe Orizzonte. Accedono alla Final Six (5-7 febbraio, sede da definire) Plebiscito Padova, Css Verona e PN Trieste nel girone A, SIS Roma, Orizzonte Catania e RN Florentia nel girone B. Seguono programma, risultati, tabellini, classifiche e albo d’oro.

Regolamento. Le prime tre classificate dei due gironi si qualificano alla Final Six che si svolgerà dal 5 al 7 febbraio.

Prima fase femminile

Girone A (Padova): Plebiscito PD 9 e CSS Verona 6, Pallanuoto Trieste 3*, Bogliasco 1951 0

Giudice Arbitro: Saeli Dante. Arbitri: Romolini Francesco, Braghini Federico, Ricciotti Fabio, Schiavo Mirko

Girone B (Ostia): L’Ekipe Orizzonte 9, Lifebrain SIS Roma 6, RN Florentia 3*, Vela Nuoto Ancona 0

Giudice Arbitro: Ferri Alessia. Arbitri: Zedda Andrea, Frauenfelder Vittorio, Lo Dico Giovanni, Gomez Filippo

* in neretto le qualificate

Calendario

Girone A (a Padova)

3^ giornata – 27 settembre

PN Trieste-Bogliasco 1951 12-11

Pallanuoto Trieste: S. Ingannamorte, Zadeu, Boero 2 (2 rig.), Gant, Marussi, Gagliardi 1, Klatowski 2, E. Ingannamorte, Bettini 5 (1 rig.), Rattelli 2 (1 rig.), Jankovic, Russignan, Krasti. All. Colautti

Bogliasco 1951: Malara, De Marchi 2, Paganello, Cuzzupè 1, Mauceri 1, G. Millo 2 (1 rig.), Rayner, Rogondino 3 (1 rig.), Lombella, Carpaneto , Franci 2, Amedeo, Oberti. All. Sinatra

Arbitri: Braghini e Schiavo

Note: parziali 1-0, 6-2, 2-6, 3-3. Uscite per limite di falli nel terzo tempo Amedeo e Rayner (B), nel quarto tempo Cuzzupè, Santinelli (B), Boero e Rattelli (T). Superiorità numeriche: Trieste 0/10 + 7 rigori (tre falliti: da Bettini, Ingannamorte e Rattelli), Bogliasco 4/11 + 3 rigori (1 fallito da Cuzzupè).

CS Plebiscito-CSS Verona 13-4

Plebiscito PD: Teani, M. Savioli, I. Savioli 1, Gottardo 1, Queirolo 4 (2 rig.), Casson, A. Millo 1, Dario, Cocchiere 2, Ranalli 2, Meggiato 1, Centanni 1, Giacon. All. Posterivo

CSS Verona: Nigro, Sbruzzi, Peroni, Zanetta 1, Borg 1, Marchetti, Marcialis, Perna, Gragnolati 2 (2 rig.), Prandini , Bianconi, Carotenuto, Gambusi . All. Zaccaria

Arbitri: Romolini e Ricciotti

Note: parziali 2-2, 2-0, 4-1, 5-1. Uscite per limite di falli: Marchetti (V) nel secondo tempo, Carotenuto e Peroni (V) nel terzo, Meggiato (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Padova 3/12 + 2 rigori, Verona 1/8 + 2 rigori.

2^ giornata – 27 settembre

Bogliasco 1951-CS Plebiscito 4-16

Bogliasco 1951: Malara, Paganello, Cavallini, Cuzzupè 3 (1 rig.), Mauceri, G. Millo, Rayner, Rogondino, Lombella, Carpaneto 1, Franci, Amedeo, Oberti. All. Sinatra

Plebiscito PD: Teani, M. Savioli 1, I. Savioli, Gottardo 3, Queirolo 4, Casson, A. Millo, Dario, Cocchiere, Ranalli, Meggiato 2 (1 rig.), Centanni 5, Giacon. All.Posterivo

Arbitri: Romolini e Ricciotti

Note: parziali 1-6, 1-1, 1-4, 1-5. Uscite per limite di falli Amedeo (B) nel secondo tempo, Rogondino (B) nel terzo tempo e Paganello (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 2/7 + 2 rigori e Plebiscito 7/11 + 4 rigori. Teani (P) para un rigore ad Amedeo nel primo tempo. G. Millo fallisce un rigore (palo) nel secondo tempo. Banchelli (F) para un rigore a Ranalli nel secondo tempo e uno a M. Savioli nel quarto tempo.

PN Trieste-CSS Verona 14-19

Pallanuoto Trieste: S. Ingannamorte, Zadeu, Boero 1 (rig.), Gant 1, Marussi, Gagliardi 3, Klatowski 2 (1 rig.), E. Ingannamorte, Bettini 3, Rattelli 2, Jankovic 2, Russignan, Krasti. All. Colautti

CSS Verona: Nigro, Esposito 2, Peroni 1, Zanetta 3, Borg 2, Marchetti, Marcialis 4, Sbruzzi 2, Gragnolati 1, Prandini 1, Bianconi 3, Castagnini, Donadio. All. Zaccaria

Arbitri: Braghini e Schiavo.

Note: parziali 2-7, 4-3, 5-6, 3-3. Uscita per limite di falli Peroni (V) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Trieste 5/12 + 3 rigori e Verona 8/11. Rattelli fallisce un rigore (palo) nel quarto tempo.

1^ giornata – 26 settembre

CS Plebiscito-PN Trieste 25-2

Plebiscito PD: Teani, M. Savioli 2, I. Savioli 1, Gottardo 2, Queirolo 3 (1 rig.), Casson 6 (1 rig.), Millo 1, Dario 3, Cocchiere 1, Ranalli 3 (1 rig.), Meggiato 2, Centanni 1, Giacon. All. Posterivo

Pallanuoto Trieste: S. Ingannamorte, Zadeu, Boero, Gant, Marussi, Gagliardi 1, Klatowski, E. Ingannamorte, Bettini 1, Rattelli, Jankovic, Russignan, Krasti. All. Colautti

Arbitri: Romolini e Schiavo

Note: parziali 6-1, 3-1, 7-0, 9-0. Uscite per limite di falli Rattelli (T) nel terzo tempo e Gant (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Plebiscito 8/10 + 4 rigori e Trieste 2/6. Ranalli fallisce un rigore (palo) nel secondo tempo.

CSS Verona-Bogliasco 1951 10-4

CSS Verona: Nigro, Esposito 1, Sbruzzi, Zanetta, Borg 2, Marchetti, Marcialis 2, Perna, Gragnolati 4 (1 rig.), Prandini, Bianconi 1, Carotenuto, Gabusi. All. Zaccaria

Bogliasco 1951: Malara, De March 1, Cavallini, Cuzzupè 1, Mauceri, G. Millo 1, Rayner, Rogondino 1, Lombella, Satnielli, Franci, Amedeo, Oberti. All. Sinatra

Arbitri: Ricciotti e Braghini

Note: parziali 1-1, 1-1, 3-1, 5-1. Uscite per limite di falli Esposito (V) e Carotenuto (V) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Verona 6/10 + un rigore e Bogliasco 1/8 + un rigore. Nigro (V) para un rigore a Millo nel terzo tempo.

Girone B (a Ostia)

3^ giornata – domenica 27 settembre

RN Florentia-Vela Nuoto Ancona 9-7

RN Florentia: Banchelli, Landi 1, Guerci, Cordovani 3, Gasparri, Vittori Nesti 1, Francini 3 (1 rig.), Giachi, Nencha, Marioni 1, Mugnai, Perego. All. Cotti

Vela Nuoto Ancona: Uccella, Strappato, Ivanova 1, Vecchiarelli, Ferretti, Bersacchia, Bartocci, Olivieri, Colletta, De Matteis, Altamura 5 (1 rig.), Quattrini 1, Andreoni. All. Pace

Arbitri: Severo e Zedda

Notte: parziali 1-2, 3-3, 2-1, 3-1. Superiorità numeriche: Florentina 1/5 + 2 rigori (1 fallito sda Marioni nel secondo tempo), Ancona 2/6 + 2 rigori (1 fallito da Altamura – parato nel quarto tempo). Nessuna uscita per limite di falli.

Lifebrain SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 6-8

SIS Roma: Sparano, Tabani, Galardi 2, Avegno 1, Giustini , Iannareli , Picozzi 2 (1 rig.), Sinigaglia 1 (rig.), Nardini , Di Claudio , Storai , Bianchi , Brandimarte. All. Capanna

L’Ekipe Orizzonte: Gorlero, Ioannou, Garibotti 2 (2 rig.), Viacava, Aiello , Barzon , Palmieri 3, Marletta 1, Emmolo 1, Vukovic 1, Riccioli, Leone , Condorelli. All. Miceli

Arbitri: Gomez e Frauenfelder

Note: parziali 2-3, 1-2, 2-2, 1-1. Uscite per limite di falli Giustini (R) nel terzo tempo, Di Claudio (R) e Ioannou (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Roma 2/7 + 3 rigori (1 fallito da Giustini nel secondo tempo – palo), Catania 1/6 + 3 rigori (1 fallito da Marletta nel secondo tempo – parato da Sparano).

2^ giornata – domenica 27 settembre

RN Florentia-Lifebrain SIS Roma 5-18

RN Florentia: Banchelli, Landi, Guerci 1 (rig.), Cordovani 1, Gasparri, Vittori Nesti 2, Francini 1, Giachi, Nencha, Marioni, Mugnai, Perego. All. Cotti

Lifebrain SIS Roma: Sparano, Tabani, Galardi, Avegno, Giustini, Iannarelli, Picozzi, Sinigaglia, Nardini, Di Claudio, Storai, Bianchi, Brandimarte. All. Capanna

Arbitri: Lo Dico e Zedda

Note: parziali 1-7, 1-5, 2-3, 1-3. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Florentia 2/6 + un rigore e SIS Roma 4/7 + 3 rigori. Avegno (S) fallisce un rigore (palo) nel terzo tempo.

Vela Nuoto Ancona-L’Ekipe Orizzonte 6-23

Vela Nuoto Ancona: Uccella, Strappato 1, Ivanova, Vecchiarelli, Ferretti, Bersacchia 1, Bartocci, Olivieri, Colletta, De Matteis, Altamura 1, Quattrini 3, Andreoni. All. Pace

L’Ekipe Orizzonte: Gorlero, Ioannou 2, Spampinato 2, Viacava, Aiello 4, Barzon 1, Palmieri 5, Marletta 2, Emmolo 1, Vukovic, Riccioli 3, Leone 3, Condorelli. All. Miceli

Arbitri: Braghini e Schiavo

Note: parziali 1-7, 0-4, 3-7, 2-5. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Ancona 3/4 e Orizzonte 3/3

1^ giornata – sabato 26 settembre

Lifebrain SIS Roma-Vela Nuoto Ancona 24-7

SIS Roma: Sparano, Tabani 1, Galardi 3, Avegno 3, Giustini 2 (1 rig.), Iannareli 2, Picozzi 3, Sinigaglia 3 (1 rig.), Nardini 1, Di Claudio 3, Storai 1, Bianchi 1, Brandimarte. All. Capanna

Vela Nuoto Ancona: Uccella, Strappato, Ivanova, Vecchiarelli, Consolani, Bersacchia, Bartocci, Olivieri, Colletta, De Matteis 1, Altamura 3, Quattrini 3, Andreoni. All. Pace

Arbitri: Fraunfelder e Lo Dico

Note: 5-2, 5-0, 7-3, 7-2. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: SIS Roma 3/5 + 4 rigori e Ancona 3/8 + 3 rigori. Picozzi fallisce un rigore (palo) nel primo tempo. Avegno fallisce un rigore (traversa) nel primo tempo. Altamura fallisce un rigore (palo) nel secondo tempo. Quattrini fallisce un rigore (palo) nel secondo tempo. Sparano (S) para un rigore ad Altamura nel terzo tempo.

L’Ekipe Orizzonte-RN Florentia 16-8

L’Ekipe Orizzonte: Gorlero, Ioannou 1, Garibotti 3 (1 rig.), Viacava, Aiello 4, Barzon 1, Palmieri 1, Marletta 5 (1 rig.), Emmolo 1, Vukovic, Riccioli, Spampinato, Condorelli. All. Miceli

RN Florentia: Banchelli, Landi, Guerci, Cordovani, Gasparri, Vittori, Nesti, Francini, Giachi, Nencha, Marioni, Mugnai, Perego. All. Cotti

Arbitri: Gomez e Zedda

Note: parziali 6-2, 3-1, 3-3, 4-2. Uscite per limite di falli Barzon (O) nel terzo tempo e Palmieri (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Orizzonte 5/8 + 2 rigori e Florentia 5/11.

Albo d’oro femminile

2012 Orizzonte Catania

2013 Orizzonte Catania

2014 Rapallo Pallanuoto

2015 Plebiscito Padova

2016 Bogliasco Bene

2017 Plebiscito Padova

2018 L’Ekipe Orizzonte

2019 SIS Roma

2020 Plebiscito Padova

Finali

2012 final four a Sori / Venosan Catania-NGM Firenze 13-12

2013 final four a Ostia / Geymonat Orizzonte Catania-Rapallo 8-7

2014 final four a Rapallo / Rapallo-Orizzonte Catania 11-10

2015 final four a Messina / Plebiscito Padova-Despar Messina 12-6

2016 final six a girone a Ostia: 1. Bogliasco Bene 13, 2. Rapallo 10, 3. Plebiscito Padova 9, 4. Mediostar Prato 6, 5. Città di Cosenza 6, 6. L’Ekipe Orizzonte 0

2017 final six a Ostia / Plebiscito Padova-Waterpolo Messina 14-5

2018 final six a Ostia / SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 6-12

2019 final six a Ostia / SIS Roma-Rapallo Pallanuoto 6-5

2020 final six a Ostia / Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte 10-8