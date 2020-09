Nasce Surf & Sea Days weekend nel Ponente Ligure

È nata a Diano Marina, Surf & Sea Days, nuova realtà 100% local che propone brevi esperienze incentrate sullo sport, la natura, le realtà del territorio ed il relax di corpo e mente

Un progetto che parte dalla passione per il mare, la terra, la cultura locale ed i viaggi di due giovani che – dopo la decennale esperienza lavorativa a Milano, nel campo dell’organizzazione eventi e della progettazione sociale, della musica e della comunicazione – si sono da ormai diverse stagioni trasferiti sulla Riviera Ligure, innamorandosene alla follia. “Pensare globalmente. Agire localmente” è la loro filosofia. Surf & Sea Days ne è la perfetta sintesi: l’associazione propone infatti diverse esperienze di viaggio – ,dallo sport d’acqua allo sport di terra, dalle camminate al body and mind relax, fino alle degustazioni e cene – promuovendo uno stile di vita sano e alla portata ,di tutti, creando al contempo una rete tra gli enti locali esistenti, anche per ridare alla comunità uno spirito di collaborazione.

SSD offre ai suoi associati weekend alternativi, a partire dal 16 Ottobre 2020 e ogni fine settimana per tutta la stagione, tra escursioni, visite, lezioni di surf, sup, ,yoga, trekking, e-bike con istruttori certificati. Tutto in totale sicurezza, dal momento che ogni attività garantisce per sua natura il distanziamento sociale minimo. Anche il soggiorno verrà adeguato alle direttive ministeriali, privilegiando piccoli nuclei o preferibilmente, ove non congiunti, soluzioni singole.

Le esperienze SSD – particolarmente trasversali ed ideali per chiunque ami la natura, lo sport e le esperienze alternative, a prescindere dal sesso e dall’età – sono pensate anche per aziende alla ricerca di luoghi e attività sicuri per il team building o per lo svago di dipendenti e collaboratori, così come per compleanni,

ricorrenze o anniversari in piccoli gruppi.

Info: +39 351 164 3421 / +39 3317444828