Pallanuoto, oggi si completa la quindicesima di A1M

Così negli anticipi. Vicono le prime tre della classe. I campioni d’Italia 16-6 con la Pallanuoto Trieste (poker di Filipovic), l’AN Brescia 10-7 con la Canottieri Napoli (4 gol di Cannella) e nel pomeriggio, nel primo dei tre incontri in programma l’Ortigia batte 9-6 la Sport Management. Tripletta di Simone Rossi per i siracusani sempre in controllo del match. Il turno si completerà sabato 22 con il match RN Florentia-Circolo Nautico Posillipo in diretta su Waterpolo Channel. Seguono programma e arbitri.

A1 maschile

15^ giornata

Mercoledì 19 febbraio

CC Ortigia-Sport Management 9-6

CC Napoli-AN Brescia 7-10

Pallanuoto Trieste-Pro Recco 6-16

Sabato 22 febbraio

18.00 Roma Nuoto-Iren Genova Quinto

Arbitri: Centineo e Nicolosi

18.00 Campolongo Hospital RN Salerno-Lazio Nuoto

Arbitri: Ercoli e Pinato

18.00 Telimar-RN Savona

Arbitri: Collantoni e Carmignani

18.00 RN Florentia-CN Posillipo – live su Waterpolo Channel

Arbitri: Brasiliano e Severo