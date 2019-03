Pallanuoto m, A1 M e F: programma del week end

Nel “sabato live” della pallanuoto azzurra l’attenzione è rivolta ai campionati di A1 maschile e femminile.

La serie A2 è ferma, dopo la fine del girone di andata e riprenderà il 9 marzo. In serie A1 maschile si gioca la 20esima giornata e settima di ritorno, mentre nel massimo torneo femminile la 14esima e quinta di ritorno.

Si comincia alle 13.45 a Verona con la matricola CSS Verona che ospita la terza della classe Rapallo Pallanuoto e si chiude con il big match di Catania (piscina Nesima) che vede di fronte la capolista L’Ekipe Orizzonte e il Plebiscito Padova campione d’Italia in carica da quattro anni consecutivamente, trasmesso in diretta streaming sul canale tematico federale Waterpolo Channel.

Per la serie A1 maschile, che apre il suo pomeriggio alle 14.30 a Casoria con l’incontro Canottieri Napoli-Nuoto Catania, Waterpolo Channel trasmette in diretta la partita di Savona tra Rari Nantes Savona e Posillipo: fischio d’inizio alle ore 16.30.

Tutte le partite si possono seguire attraverso il play by play dal sito web federale. Anche questo sabato e l’intero week-end è dedicato a Manuel Bortuzzo per il quale la Federazione Italiana Nuoto ha attivato una raccolta fondi Give #TUTTICONMANUEL. Previste iniziative di supporto concreto da parte di giocatori, società e pubblico

Programma 20 giornata A1 M – sabato 2 marzo

Casoria 14.30 CC Napoli-Nuoto Catania

Arbitri Petronilli e Savarese

Siracusa 15.00 CC Ortigia-Iren Quinto

Arbitri Alfi e Gomez

Roma 16.30 Lazio Nuoto-Pro Recco

Arbitri Romolini e Calabrò

Savona 16.30 RN Savona-CN Posillipo diretta WPC

Arbitri Colombo e Centineo

Busto 18.00 Sport Management-Pallanuoto Trieste

Arbitri Ferrari e Rovida

Firenze 18.00 RN Florentia-Roma Nuoto

Arbitri Ercoli e D’Antoni

Brescia 18.00 AN Brescia-Bogliasco Bene

Arbitri Braghini e Collantoni

Programma 14 giornata A1 F – sabato 2 marzo

Verona 13.45 CSS Verona-Rapallo Pallanuoto

Arbitri Scillato e Ricciotti

Mascalucia 15.00 Torre del Grifo Village-Bogliasco Bene

Arbitri Schiavo e Lo Dico

Milano 15.00 Kally Milano-SIS Roma

Arbitri Taccini e Fusco

Firenze 15.00 RN Florentia-F&D H20 Velletri

Arbitri Brasiliano e Piano

Catania 18.00 L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova diretta WPC

Arbitri Severe e Scappini