Cus Genova, week end biancorosso molto intenso

Gli impegni del Cus Genova nel prossimo fine settimana.

ATLETICA LEGGERA. Nella giornata di domani Luminosa Bogliolo sarà impegnata ai Campionati Europei di Glasgow sui 60 hs, unica atleta italiana convocata su questa distanza. Alle 12:30 il suo esordio in batteria all’Emirates Arena della città scozzese.

RUGBY. Domenica alle 15:30 il CUS Genova Rugby di Edd Thrower affronterà VII Rugby Torino allo Stadio Carlini. Partita importante contro il fanalino di coda del torneo. Necessario vincere per continuare a coltivare i sogni Playoff nel campionato nazionale di Serie A.

PALLAVOLO. Domani alle 18:00 il CUS Genova Volley di Gerry Grotto affronterà Alba al PalaCUS. Partita importante contro un’avversaria ostica, attualmente terza in classifica nel campionato nazionale di Serie B. Punti salvezza importanti in palio per i Biancorossi. La squadra maschile di Serie D sarà invece impegnata domenica alle 18:30 ad Albenga. Per quanto riguarda le femminili, le ragazze della Prima Divisione se la vedranno domenica al PalaCUS alle 20:30 contro Normac, la Rossa di Seconda Divisione sabato alle 15:00 contro Santa Sabina al PalaCUS mentre la Bianca domenica alle 14:45 al PalaSerteco contro Serteco. Infine le squadre di Terza Divisione: le ragazze della Rossa saranno impegnate domenica alle 11:00 al PalaCUS contro Santa Sabina e quelle della Junior, infine, domenica sempre al PalaCUS contro Sant’Antonio.

PALLACANESTRO. Derby genovese per il CUS Genova di Giovanni Pansolin. Domani alle 20:45 i Biancorossi ospiteranno Pegli di Marco Costa, reduci dalla sconfitta interna contro l’Ardita Juventus. Una partita importante in vista dello scontro diretto contro la capolista Tarros La Spezia del prossimo weekend. Domenica alle 18:30 ritorna in campo la SCAT di Andrea Toselli e dei giovani del CUS Genova. Biancorossi impegnati al Palauxilium contro l’Auxilium, quinta forza del campionato.

TENNIS. Comincia ufficialmente il campionato di Serie C per il CUS Genova Tennis, sia per quanto riguarda la maschile sia la femminile. Maschile alle 09:00 domenica contro Imperia, femminile alle 09:00 in trasferta a Lavagna.