Pallavolo – Al Ceparana lo scontro diretto con la Mulattieri

Ceparana – Risultato che si commenta da solo quello alla palestra Sms di Ceparana. La Mulattieri Creations Valdimagra ha probabilmente perso la gara sul finire del 2.o set, quando s’è ritrovata avanti per 21-23 e poi ha combattuto agli sgoccioli punto a punto, finché la contesa non l’ha risolta di forza il “solito” Pierro in stato di grazia di quest’anno: a proposito di opposti di là non è bastato un gran Argellati…quindi partita in discesa per i ceparanesi.

Per la cronaca Futura Avis Bertoni Ceparana con Paoletti al palleggio e Pierro (capitano data l’assenza di Otgianu) appunto opposto, Barletta e Lambruschi al centro, di banda Borrello e Klun più volte rilevato da Buriassi.

Nella Mulattieri ad alzare Zaccaria con Argellati in diagonale, Chiocca e capitan Benevelli centrali, Calcagnini e Vescovi all’ala; nel finale dentro anche i giovanissimi Grossi e Romagnani in luogo di Argellati e Vescovi.

Era l’ultima giornata, nel Girone B della Serie C ligure maschile, attualmente ceparanesi terzi e dunque qualificati per i cosiddetti playoff regionali. Lo stesso vale per la Mulattieri seconda un punto più avanti. Però c’è ancora qualche recupero, a cominciare da quello tra Futura Bertoni e Ceparana e Colombiera Project, sabato 24/4 a Sarzana.

FUTURA CEPARANA–MULATTIERI VALDIMAGRA 3 – 0

SET: 25-21 / 28-26 / 25-15.

FUTURA AVIS VERTONI CEPARANA: Paoletti 1, Pierro 19, Barletta 9, Lambruschi 10, Klun 6, Buriassi 0, Borrello 3, libero Ruggeri; n.e. Maletti, Ciccarello, Vincenzi. All. Simoncini, indisponibile, in panchina Derchi.

MULATTIERI CREATIONS VALDIMAGRA: Zaccaria 2, Argellati 10, Grossi 1, Chiocca 8, Benevelli 3, Calcagnini 8, Vescovi 4, Romagnani 0, libero Baldassari; n.e. Stefani e Ghiorzo. All. Botti e Del Santo vice.

ARBITRI: Ferri e Zampini.

Nella foto le due squadre prima del fischio d’inizio