Pallanuoto, i risultati del secondo turno di Coppa Italia F

Doppio turno nella seconda giornata della prima fase dell’ottava Coppa Italia femminile in svolgimento fino a domenica 7 ottobre. Quattro partite al mattino e altrettante nel pomeriggio per i due concentramenti da cinque squadre ciascuno.

A Padova (girone A) si affrontano Bogliasco Bene, Kally Milano, CSS Verona, Rapallo Pallanuoto e Plebiscito Padova campione d’Italia; ad Anzio (girone B) Torre del Grifo, SIS Roma, RN Florentia, F&D H2O e L’Ekipe Orizzonte che ha vinto l’ultima edzione del trofeo nazionale per club. A Padova Giudice Arbitro Sorgente. Arbitri Navarra, Scappini, Baretta, Bensaia, Minelli; ad Anzio Giudice Arbitro Maggio. Arbitri: Alfi, Pascucci, Barletta, Castagnola, Rotondano.

Regolamento. Le prime tre classificate dei due gironi si qualificano alla Final Six che si svolgerà dal 4 al 6 gennaio 2019.

Coppa Italia – Fase preliminare

Girone A (a Padova): Plebiscito PD e Rapallo Pallanuoto 6, Kally NC Milano e Bogliasco Bene 3, CSS Verona 0

Girone B (ad Anzio): SIS Roma e L’Ekipe Orizzonte 6, RN Florentia ed F&D H2O 3, Torre del Grifo 0

Girone A – Padova

1 giornata – venerdì 5 ottobre

Bogliasco Bene-Kally NC Milano 12-14

CS Plebiscito Padova-CSS Verona 23-3

2 e 3 giornata – sabato 6 otobre

CSS Verona-Bogliasco Bene 8-16

CSS Verona: C. Mattioni, Bartolini 1, Peroni, Russo, Borg 2, Castagnini, Braga, Perna 1, S. Mattioni, Prandini 2, Verzini 2, Lonardi, Carli. All. Zaccaria

Bogliasco Bene: Malara, Cocchiere 1, Zerbone 2, Cuzzupè 3 (1 rig), Santinelli, G. Millo, Maggi 3, Rogondino 2 (1 rig.), Bettini 3, Rambaldi Guidasci 1, Crovetto, Dance 1, Falconi. All. Sinatra

Arbitri: Baretta e Scappini

Note: parziali 3-5, 1-2, 2-5, 2-4. Uscita per limite di falli Castagnini (V) nel quarto tempo. Espulsa per proteste Carli (V) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Verona 4/7 + un rigore fallito da Bartolini nel quarto tempo e Bogliasco 5/10 + 2 rigori.

Kally NC Milano-Rapallo Pallanuoto 8-14

Kally NC Milano. Imperatirce, Apilongo 3, Crudele, Gitto 1, A. Repetto, Fisco, Kuzina, Amoretti, Gragnolati 2, Vukovic 1, Murer, L. Repetto 1, Tamborrino. All Binchi

Rapallo Pallanuoto. Lavi, Zanetta, Viacava 3, Avegno 2 (1 rig.), Marcialis 5, Gagliardi, Giustini 1, D’Amico, Emmolo 1, Zimmerman, Genee 1, A. Cocchiere 1, Bianco. All. Antonucci

Arbitri: Navarra e Bensaia

Note: parziali 2-3, 2-4, 3-2, 1-5. Espulse D’Amico (R) per gioco scorretto nel terzo e Vukovic (M) per proteste nel quarto tempo. Uscite per limite di falli Kuzina e Gitto (M) e Avegno e Zanetta (R) nel terzo e Zimmerman (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Milano 5/16 e Rapallo 8/11 + un rigore.

Rapallo Pallanuoto-Bogliasco Bene 12-6

Rapallo Pallanuoto: Lavi, Zanetta 1, Viacava, Avegno 3 (1 rig.), Marcialis, Gagliardi 2, Giustini, D’Amico, Emmolo 3, Zimmerman 2, Genee, A. Cocchiere 1, Bianco. All. Antonucci

Bogliasco Bene: Malara, T. Cocchiere 1, Zerbone, Cuzzupè 1 (rig.), Santinelli, G. Millo 2, Maggi, Rogondino 1, Bettini, Rambaldi Guidasci 1, Crovetto, Dance, Falconi. All. Sinatra

Arbitri: Navarra e Bensaia

Note: parziali 2-2, 6-0, 2-0, 2-4. Uscite per limite di falli Zimmerman (R) e Rogondino (B) nel quarto tempo.

CS Plebiscito Padova-Kally NC Milano 11-7

Plebiscito PD: Teani, Barzon 4 (1 rig.), Savioli, Gottardo 3, Queirolo 2, Casson, A. Millo, Mazzolin, Grab 1, Ranalli 1, Meggiato, Cardillo, Giacon. All. Posterivo

Kally NC Milano: Imperatirce, Apilongo, Crudele 1, Gitto 2, A. Repetto, Fisco, Kuzina, Amoretti, Gragnolati 4, Murer, L. Repetto, Tamborrino. All Binchi

Arbitri: Scappini e Minelli

Note: parziali 3-2, 2-2, -2, 2-1. Espulsa per proteste Apilongo (M) nel quarto tempo. Uscite per limite di falli Meggiato (P) e L. Repetto (M) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Plebiscito 5/10 + un rigore e NC Milano 2/7.

4 e 5 giornata – domenica 7 ottobre

09.30 Rapallo Pallanuoto-CSS Verona

11.00 Bogliasco Bene-CS Plebiscito Padova

16.00 CS Plebiscito Padova-Rapallo Pallanuoto

17.30 CSS Verona-Kally NC Milano

Girone B – Anzio

1^ giornata – venerdi 5 ottobre

Torre del Grifo Village-SIS Roma 2-17

RN Florentia-F&D H2O 7-5

2^ e 3^ giornata – sabato 6 ototbre

SIS Roma-RN Florentia 8-1

SIS Roma: Sparano, Tabani, Galardi, Tori, Motta, Tankeeva, Picozzi, Sinigaglia 2, Nardini, Di Claudio 1, Chiappini 1, Fournier 4, Brandimarte. All. Capanna

RN Florentia: Banchelli, Rorandelli, Cortoni, Cordovani, McKelvey, Crevier, Sorbi 1, Francini, Giachi, Giannetti, Marioni, Cotti, Perego. All. Sellaroli

Arbitri: Pascucci e Barletta

Note: parziali 4-0, 1-0, 2-0, 1-1. Nessuna è uscita per limite di falli. Espulsa per vrutalità nel terzo tempo McKelvey (F). Superiorità numeriche: Roma 3/5 e Florentia 1/6

F&D H2O-L’Ekipe Orizzonte 2-21

F&D H2O: Minopoli, De Cuia, Pustynnikova 2 (1 rig.), De Marchis, Zenobi, Rosini, Amedeo, De Vincentis, Colletta, Clementi, Centanni, Bagaglini, Meccariello. All. Di Zazzo

L’Ekipe Orizzonte: Gorlero, Ioannou 1, Garibotti 4, Bianconi 2 (1 rig.), Aiello 2, Spampinato 1, Palmieri 4, Marletta 3, Van Der Sloot 2 (1 rig.), Koolhaas 1, Riccioli, Santapaola 1, Schillaci. All. Miceli

Arbitri: Alfi e Rotondano

Note: parziali 1-3, 0-6, 1-5, 0-7. Nessuna è uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: F&D 1/9 + un rigore e Orizzonte 9/10 + 2 rigori.

L’Ekipe Orizzonte-RN Florentia 11-3

L’Ekipe Orizzonte: Gorlero, Ioannou, Garibotti 1, Bianconi 3, Aiello 1, Giuffrida, Palmieri 1, Marletta, Van Der Sloot 4, Koolhaas, Riccioli, Santapaola 1, Schillaci. All. Miceli

RN Florentia: Banchelli, Rorandelli, Cortoni, Cordovani, Mandelli 2, Crevier, Sorbi, Francini, Giachi 1, Giannetti, Marioni, Cotti, Perego. All. Sellaroli

Arbitri: Pascucci e Alfi

Note: parziali 2-1, 2-1, 3-0, 4-1. Uscita per limite di falli Marioni nel terzo tempo.

Torre del Grifo Village-F&D H2O 5-9

Torre del Grifo Village: Mainone, Esposito 2, Bucisca, Buccheri, Vitaliti, Baranovicova, Battaglia 2, De Mari, Marletta 1, Longo, Halocka, Mirabella. All. Malato

F&D H2O: Minopoli, De Cuia, Pustynnikova 2 (1 rig.), De Marchis 1, Zenobi, Rosini, Amedeo 1, De Vincentis, Colletta, Clementi, Centanni 4, Bagaglini 1, Meccariello. All. Di Zazzo

Arbitri: Castagnola e Rotondano

Note: parziali 1-2, 1-1, 1-2, 2-4. Uscita per limite di falli Buccheri (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Torre del Grifo 1/5 e F&D H2O 4/7 + un rigore.

4^ e 5^ giornata – domenica 7 ottobre

09.00 L’Ekipe Orizzonte-SIS Roma

10.00 RN Florentia-Torre del Grifo Village

15.30 Torre del Grifo Village-L’Ekipe Orizzonte

16.30 SIS Roma-F&D H2O

Final Six. Nei quarti di finale (4 gennaio) si incrociano le seconde e terze della fase preliminare (2A-3B e 2B-3A) mentre le prime dei due gironi accedono direttamente alle semifinali del 5 gennaio (1A-vincente 2B-3A e 1B-vincente 2A-3B). La finale per il quinto posto tra le perdenti dei quarti si disputa il 5 gennaio, le finali per il terzo e primo posto sono previste il 6 gennaio 2019.

Albo d’oro

2012 Orizzonte Catania

2013 Orizzonte Catania

2014 Rapallo Pallanuoto

2015 Plebiscito Padova

2016 Bogliasco Bene

2017 Plebiscito Padova

2018 L’Ekipe Orizzonte