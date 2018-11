Pallanuoto, domani torna di scena il Recco in Champions

Tornano le coppe europee con quattro squadre italiane impegnate: Pro Recco, AN Brescia e Sport Management per la terza giornata dei preliminari di Champions League, il CC Ortigia per l’andata dei quarti di finale di Euro Cup.

Champions League – 3^ giornata

Girone A: CNA Barceloneta (Esp), Pro Recco, FTC Telekom Budapest (Hun) 6; AN Brescia ed Eger (Hun) 3; Steaua Bucarest (Rou), Dinamo Mosca (Rus) e Stella Rossa (Srb) 0

Pro Recco-FTC Telekom Budapest alle 19:00 in diretta su SkySport Arena

AN Brescia-Stella Rossa alle 19:00 in diretta su Eurosport 2

Girone B: Jug Dubrovnik (Cro) e Sport Management 6; Mladost Zagabria (Cro) 4; Szolnoki Dosza (Hun) 3; Waspo Hannover (Ger) 2, Olympiacos Pireo (Gre) 1; Spandau 04 Berlino (Ger) e Jadran Spalato (Cro) 0

Waspo Hannover-BPM Sport Management alle 19:00 in streaming su www.eurosportplayer.com

consulta live e statistiche

Euro Cup – Andata quarti di finale; ritorno il 5 dicembre

Team Strasburgo (Fra)-CN Marsiglia (Fra) alle 19:30

CC Ortigia-Vouliagmeni (Gre) alle 19:30 in streaming sulla pagina facebook del Circolo Canottieri Ortigia

Primorac Kotor (Mne)-Jadran Carine Herceg Novi (Mne) alle 20:00

CN Terrassa (Esp)-A Hid-OSC Budapest (Hun) alle 21:00