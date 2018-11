Pallanuoto, sabato il via al campionato di A2 Maschile

Tutto pronto per il campionato di serie A2 maschile di pallanuoto edizione 2018/2019, che prende il via sabato 24 novembre. Formula confermata con ventiquattro squadre divise in due gironi da dodici. La stagione regolare si concluderà il 25 maggio. L’ultima di ciascun girone retrocede in serie B, le decime e undicesime dusputano i playout (finali dall’8 al 15 giugno) e le prime quattro partecipano ai play off che prevedono due promozioni n A1; le semifinali sono in programma dall’8 al 15 giugno e le finali dal 22 al 29 giugno. Anche quest’anno è previsto il live su federnuoto.it con play by play e commenti delle partite. Segue il programma e le designazioni arbitrali della prima giornata:

Girone Nord

16.00 Vela Ancona Civitavecchia

Arbitri: Bensaia e Roberti Vittory Commissario: Marotta

16.00 Sportiva SturlaTorino 81

Arbitri: Pagani Lambri e Alfi

17.30 President Bologna-Plebiscito Padova

Arbitri: Ferrari e Brasiliano Commissario: Iazzetta

18.00 Como Nuoto-Brescia Waterpolo

Arbitri: Taccini e Magnesia Commissario: Baglietto

18.30 RN Sori-Lavagna 90

Arbitri: Braghini e Nicolai Commissario: Tedeschi

19.00 RN Camogli-Crocera Stadium

Arbitri: Bonavita e Guarracino Commissario: Trovò

Girone Sud

15.00 Campolongo RN Salerno-Pol Muri Antichi

Arbitri: Sponza e De Girolamo Commissario: De Chiara

15.00 CUS Unime-RN Arechi

Arbitri: Iacovelli e Boccia Commissario: Del Bosco

15.30 S.Senese Cesport-Pescara N e PN

Arbitri: Castagnola e Baretta

16.00 Telimar-Roma Vis Nova

Arbitri: Ercoli e Rovandi Commissario: Lucente

17.00 Acquachiara-Carpenteria RN Crotone

Arbitri: Centineo e Scillato Commissario: Rotunno

17.30 Latina Pallanuoto-Roma 2007 Arvalia

Arbitri: Rotondano e Barletta Commissario: Callini