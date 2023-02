Pallanuoto, derby Recco-Savona in semifinale di Coppa Italia

Scatta alla piscina “Marco Paganuzzi” di Albaro la Final Eight che assegnerà la trentunesima edizione dalla Coppa Italia UnipolSai di pallanuoto.

Il primo acuto è dell’Ortigia 1928 che fatica più del previsto ma supera 15-11 un ottimo Circolo Nautico Posillipo. I rossoverdi, infatti, sotto 5-3 e 6-4 nel secondo tempo, rientrano fino al 6-6 di Briganti, superbo in controfuga, in avvio di terzo tempo; poi dopo il botta e risposta tra Andrea Condemi e Mattiello, il primo ed unico vantaggio dei partenopei con un rapido alzo e tiro di Abramson. I siciliani si scuotono e piazzano il break decisivo con i gol in sequenza per l’11-8 di Cassia, Andrea Condemi, Rossi e Napolitano lesto a raccogliere una corta respinta di Izzo – portiere del Posillipo subentrato ad inizio match al posto dell’infortunato Spinelli. Saccoia accorcia nuovamente per la squadra di Brancaccio in apertura di quarto periodo; in seguito l’ulteriore accelerarzione dei biancoverdi di Piccardo con Ferrero, Rossi e Napolitano per il 14-9 che indirizza definitvamente il match.

Avanzano in scioltezza anche i campioni d’Italia, d’Europa e detentori del titolo da nove edizioni consecutive della Pro Recco che batte 18-5 una Telimar che paga le assenza di Giorgetti ed Hooper. Tutto facile per i ragazzi di Sandro Sukno, che nell’ultima stagione ha fatto poker conquistando anche la Supercoppa europea, avanti 8-3 all’inversione di campo e 14-4 dopo tre tempi; a segno nove giocatori di movimento con quaterna di Younger e triplette di Echenique e Zalanki.

La Pro Recco affronterà in semifinale la Rari Nantes Savona per un altro derby ligure che si preannuncia tutto da vivere. Savona batte il Quinto 11-4 dopo una gara equilibrata per quindici minuti e poi decisa dalla maggiore solidità difesiva della squadra di Angelini. In campionato Savona e Quinto si sono già affrontate due volte e in entrambe ha vinto la squadra di Alberto Angelini, sesto alla guida dell’Under 18 ai mondiali di categoria a Belgrado: 10-5 all’andata il 2 novembre e 10-8 al ritorno il 1° febbraio. Partita subito vivace, non si segna per cinque minuti, poi Di Somma porta in vantaggio il Quinto dal centro con un rimpallo e un pizzico di fortuna. Campopiano con uno shot dal perimetro e Patchaliev, 27 gol nella regular season, sempre con l’uomo in più ribaltano il risultato. Nell’azione successiva Figari segna il pareggio della squadra di casa, sfruttando la quarta superiorità a disposizione nel primo tempo.

Secondo quarto con Savona che spinge e si porta sul +2 (4-2 e 5-3), Quinto in pressing e pericoloso in controfuga. Si va cambio campo con il secondo gol personale di Campopiano. Il terzo di Andrea Patchaliev, in avvio di terza frazione, segna il massimo vantaggio di Savona (6-3). L’attaccante classe 2002, calottina numero 3, è in gran serata e merita il titolo di MVP. Calano ritmi e intensità, i trasferimenti diventano più macchinosi e anche la media gol in superiorità numerica si abbassa. Sul finire del tempo anche Campopiano fa tripletta e spinge Savona a +4. L’ultimo tempo si apre con l’ottavo gol savonese, questa volta è protagonista Caldieri; dopo dieci minuti e mezzo di digiuno torna al gol il Quinto che va a segno con Nora (8-4). La squadra di Angelini controlla e si ripropone nei minuti conclusivi.

Nell’ultimo quarto l’AN Brescia supera 12-8 la Pallanuoto Trieste e si qualifca per la semifinale dove sfiderà la CC Ortigia 1928.

Dopo il botta e risposta in avvio tra Di Somma ed Inaba, break dei lombardi che con la doppietta di Kharkov, micidiale dal perimetro, e il rigore di Di Somma conducono 4-1. Oliva con un paio d’interventi strepitosi tiene a galla gli alabardati che riequilibrano il punteggio con i gol, a cavallo tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo, di Buljubasic, Mladossich e Bego per il 4-4. L’inserimento vincente di Gitto, ben servito da Vapenski, riporta avanti Brescia per il 5-4 a metà gara. In avvio di terzo tempo le reti di Renzuto Iodice (alzo e tiro), Buljubasic (distanza ravvicinata), Dolce (lato corto) e Podgornik (zona due mantengono) mantengono invariata la distanza tra le due squadre (7-6). Gitto, da posizione defilata, toglie le ragnatele dal sette e sigla l’8-6 con cui si arriva all’ultima frazione. In apertura di quarto periodo la squadra di Bovo si porta sul +3 con l’ispiratissimo Gitto che dai sei metri timbra il 9-6; azione successiva e Podgornik, su invito al bacio di Inaba, sigla il 9-7. I giuliani continuano ad essere imprecisi in extraplayer (alla fine il dato pesante sarà 2 su 15) e i lombardi piazzano l’allungo decisivo con lo schiaffo di Alesiani che vale il 10-7 a tre minuti dalla fine che indirizza il match e fa perdere fiducia a Trieste. Brescia vola sul determinante 12-7 con il rigore di Di Somma (3 su 3) e il diagonale angolatissimo di Renzuto Iodice. La rete del definitivo 12-8 è di Mladossich.

Programma, tisultati e TV della Final Eight 2023

Quarti di finale – venerdì 23 febbraio

4) CC Ortigia 1928-Circolo Nautico Posillipo 15-11 – trasmessa in diretta su Waterpolo Channel

2) Pro Recco-Telimar 18-5 – trasmessa in diretta su Waterpolo Channel

3) RN Savona-Iren Genova Quinto 11-4 – trasmessa in diretta su Rai Sport +HD

1) AN Brescia-Pallanuoto Trieste 12-8 – trasmessa in diretta su Rai Sport +HD

Semifinali – sabato 24 febbraio

5° posto

1) 15.00 Pallanuoto Trieste-CN Posillipo

2) 17.00 Telimar-Iren Genova Quinto

1° posto

4) 19.00 Pro Recco-RN Savona – diretta Rai Play

3) 21.00 AN Brescia-CC Ortigia 1928 – diretta Rai Play

Finali – domenica 25 febbraio

7° posto

10.00 Perdente Semifinale 1-Perdente Semifinale 2

5° posto

12.00 Vincente Semifinale 1-Vincente Semifinale 2

3° posto

14.00 Perdente Semifinale 3-Perdente Semifinale 4

1° posto

16.00 Vincente Semifinale 3-Vincente Semfinale 4 – diretta Rai Sport +HD

Arbitri: Luca Bianco, Massimo Calabrò, Raffaele Colombo, Vittorio Frauenfelder, Bruno Navarra, Arnaldo Petronilli, Fabio Ricciotti, Alberto Rovida, Mirko Schiavo Alessandro Severo.

ALBO D’ORO

1970 CC Napoli

1971/73 non disputata

1974 Pro Recco

1975 non disputata

1976 RN Florentia

1977/84 non disputata

1985-1986 Pescara

1987 CN Posillipo

1988 RN Arenzano

1989 Pescara

1990-1991 RN Savona

1992 Pescara

1993 RN Savona

1994/97 non disputata

1998 Pescara

1999/2004 non disputata

2005 Bissolati Cremona

dal 2006 al 2011 Pro Recco

2012 AN Brescia

2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2021 e 2022 Pro Recco

LE ULTIME DIECI FINALI

2022 AN Brescia-Pro Recco 7-8 a Genova

2021 Pro Recco-AN Brescia 11-10 a Palermo

2019 Pro Recco-AN Brescia 10-3 a Bari

2018 Pro Recco-AN Brescia 7-5 a Bari

2017 AN Brescia-Pro Recco 11-12 dtr (6-6 regolamentari) a Brescia

2016 Pro Recco-AN Brescia 5-4 a Busto Arsizio

2015 Pro Recco-AN Brescia 8-5 a Sori

2014 Pro Recco-AN Brescia 11-6 a Brescia

2013 Pro Recco-RN Savona 13-9 a Savona

2012 AN Brescia-Pro Recco 5-4 a Napoli