Ad Alassio il 53esimo Meeting Velico Internazionale Giovanile

Cento velisti di tre nazioni, ventidue club velici, più di cinquecento persone al seguito: sono questi, in estrema sintesi, i numeri del Meeting Internazionale della Gioventù in corso di svolgimento nelle acque antistanti la “Città del Muretto”. Oggi il primo segnale di avviso sarà dato alle ore 13 e, vento permettendo, si disputeranno tre prove.

La manifestazione è organizzata dal Cnam in collaborazione e con la Marina di Alassio ed il Comune di Alassio e mette in palio numerosi trofei: Trofeo Challenge Zonta Club “Vera Marchiano” per la categoria Juniores, Trofeo Sergio Gaibisso per la categoria Cadetti, Trofeo Ennio Pogliano e Trofeo Mirea Pogliano.

Fra gli Optimist in gara, provenienti da tutta Italia, ci sono anche alcuni giovani velisti stranieri (da Svizzera e Monaco) attirati ad Alassio non solo dalla validità del campo di regata ma anche dall’importanza dell’appuntamento, divenuto ormai di livello internazionale.

Grande attesa soprattutto per i giovani talenti provenienti dai club più numerosi: YC Italiano, CN Varazze, CV Vernazzolesi e dagli agguerritissimi club velici lombardi.

Fra i locali buone prove si attendono dai ragazzi del CN Albenga, della LNI di Ceriale ed Albenga, e del club organizzatore CN Alassio.

La manifestazione giovanile per Alassio è una vera e propria occasione per riaprire in bellezza il calendario stagionale della vela ed ogni anno l’ evento porta nella “Città del Muretto” migliaia di persone.

Il presidente Carlo Canepa, con grande impegno e passione, è riuscito ad organizzare adeguatamente questo primo appuntamento stagionale del 2023 trovando sostegno in un gran numero di soci che hanno risposto con entusiasmo alle proposte del circolo che è uno dei più antichi ed importanti del nostro Paese.

CLAUDIO ALMANZI