Pallanuoto, Champions: Recco corsara a Brescia

Seconda giornata della fase preliminare a gironi della Champions League.

Alla piscina Mompiano, per il girone A, la Pro Recco batte 9-8 nel derby l’AN Brescia, trasmesso in diretta su Sky Sport Arena (canale 204) con telecronaca di Daniele Barone e commento tecnico del CT del Settebello Alessandro Campagna e su Eurosport 2 con telecronaca di Ettore Miraglia e commento tecnico dell’allenatore della Kally NC Milano Leonardo Binchi. I campioni d’Italia, trascinati dalla tripletta di Filipovic e avanti 9-6 con Aicardi dopo due minuti del quarto tempo, tremano nel finale con i padroni di casa che rientrano fino al 9-8 di Figlioli.

Nel girone B la Sport Management supera 7-5 gli ungheresi Szolonki e conquista la seconda vittoria consecutiva

REGOLAMENTO CHAMPIONS LEAGUE. In due concentramenti – uno da sei e uno da cinque squadre – dal 13 al 16 settembre, si sono disputate le partite del primo turno di qualificazione. Sedi già designate dalla Ligue Europeenne de Natation con l’obiettivo di promuovere ulteriormente la pallanuoto: Strasburgo (Francia) e Brasov (Romania). Le migliori quattro di ogni gruppo passavano alla seconda fase di qualificazione (28-30 settembre) che si univano alle otto già qualificate, tra cui AN Brescia e i campioni d’Ungheria del Ferencvaros, per formare quattro gironi da altrettante squadre. Le prime due classificate di ciascun girone accedevano al terzo round (6-10 ottobre) articolato in scontri di andata e ritorno; le quattro vincenti si sono unite alle dodici squadre in possesso della wild card – tra queste ci sono la Pro Recco e le novità Mladost e Stella Rossa che hanno preso il posto degli olandesi dell’AZC Alphen e del Partizan che ha rinunciato per prendere parte all’Euro Cup – per disputare i gironi preliminari composti da otto società ciascuno (14 giornate tra andata e ritorno dal 17 ottobre al 15 maggio): le prime quattro di ogni raggruppamento staccano il pass per la final eight in programma ad Hannover in Germania, in casa della Waspo, dal 6 all’8 giugno.