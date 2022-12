Pallanuoto, A1M: vincono Recco e Savona, pari Bogliasco

Prosegue la serie A1 maschile di pallanuoto con il settimo turno della regular season.

Apre il successo della CC Ortigia 1928 che batte 11-6 la Check UP Salerno. I biancoverdi conducono 6-4 a metà gara e poi producono lo strappo decisivo nel terzo tempo con la doppietta di Andrea Condemi che vale il determinante 8-4.

Finisce in parità 11-11 tra Netafim Bogliasco 1951 e Nuoto Catania. Più rimpianti per gli etnei avanti 8-6 in avvio di quarto tempo. Poi i bogliaschini con Guidaldi e Mudrazija (8-8). In seguito tre botta e risposta: quello tra Eskert e Boero nell’ultimo minuto di gioco vale l’11-11 finale.

Le quaterne di Hooper ed Irving trascinano la Telimar che domina 11-4 la Iren Genova Quinto. Sempre avanti nel punteggio i siciliani e già sul 7-3 all’inversione di campo.

Soffre tre tempi la Rari Nantes Savona ma supera 13-9 un’ottima Distretti Ecologici Nuoto Roma. I capitolini restano in scia fino al 7-6 di Mirarchi che chiude la terza frazione. Nel quarto tempo accelerano i biancorossi con due mini break: Durdic e Patchaliev siglano il 9-6; in seguito Urbinati e Bruni il finale 13-9.

Successo esterno per la Pallanuoto Trieste che passa 13-9 in casa del Circolo Nautico Posillipo. I rossoverdi tengono fino al 7-7 a metà gara e restano in partita fino al 9-8 di Briganti dopo tre quarti di gara. In avvio di quarta frazione l’allungo decisivo dei giuliani con le reti dell’11-8 di Mezzarobba e Podgornik.

In testa a punteggio pieno si conferma la Pro Recco che si impone 22-8 in casa della Anzio Waterpolis. I liguri mandano a segno 8 giocatori di movimento con sei gol dello scatenato Iocchi Gratta e cinquina di Velotto. Tra le inseguitrici, tiene il passo il Brescia che a Bologna supera 16-9 la De Akker Team e sale a quota 18 punti, insieme ad Ortigia e Savona. Quaterna di Kharkov e triplette di Alesiani e Luongo. Tre gol anche per Milakovic tra i bolognesi.

LA FIN PIANGE LA SCOMPARSA DI ANGELO VIO MARCIANI. E’ venuto a mancare venerdì notte all’età di 94 anni Angelo Vio Marciani. Ex giocatore della RN Camogli, con cui ha vinto quattro scudetti (1952, 1953, 1955 e 1957) e del Settebello con cui ha disputato le Olimpiadi di Melbourne 1956. Successivamente ha intrapreso la carriera d’allenatore vincendo lo scudetto con il Bogliasco nel 1981. Lascia la figlia Germana e il nipote Paolo. A tutta la famiglia giungano le più sentite condoglianze di Paolo Barelli, del vicepresidente vicario della Federazione Italiana Nuoto Andrea Pieri, dei vicepresidenti Giuseppe Marotta e Teresa Frassinetti, del presidente onorario Lorenzo Ravina, del segretario generale Antonello Panza, del Consiglio federale, degli uffici federali e dell’intero movimento acquatico.

