Entella-Lucchese 1-1, Favale: Arrabbiati per il risultato

Al termine del pareggio dell’Entella con la Lucchese, maturato grazie al suo gol, è Giulio Favale a commentare la gara.

“Siamo molto arrabbiati, noi giochiamo sempre per i tre punti, quando arriva un pareggio per noi è come una sconfitta. Vogliamo subito tornare a vincere. Abbiamo fatto un po’ fatica dopo il gol, loro si sono chiusi molto bene, noi ci siamo spinti in avanti alla ricerca del pari e per fortuna è arrivato, ma era una partita da vincere. Dobbiamo rimanere uniti e proseguire nel lavoro quotidiano. Il gol lo dedico alla mia famiglia, alla mia ragazza e ai miei amici, loro mi sono sempre stati vicino, ci tengo a dedicarglielo”.