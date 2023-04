Pallanuoto, A1M: Recco vince il derby, sconfitta per il Savona

La ventitreesima giornata della stagione regolare del campionato di serie A1 numero 104 di pallanuoto si apre con le vittorie interne di Telimar, Ortigia e Quinto.

Il lanciatissimo Telimar consolida il quarto posto battendo 17-8 la Check-Up R.N. Salerno, sempre più invischiata nei piani bassi. Risultato in cascina per i palermitani già dopo i primi 16′ di gioco, quando conducono 10-3. Tra i ragazzi di Baldineti, quaterna per Irving e triplette per Vitale, Giorgetti e Hooper. Alla Caldarella l’Ortigia 1928, terza in classifica, supera 11-8 la Rari Nantes Savona ed è aritmeticamente ai playoff scudetto. Equilibrio e 6-6 dopo tre tempi; nel quarto gli aretusei si assicurano i tre punti con le reti in sequenza di Francesco Condemi, Cassia, Vidovic e Napolitano. L’Iren Genova Quinto regola 11-8 il Nuoto Catania. Gli etnei, sotto 3-0 dopo 9 minuti, ribaltano il punteggio fino a portarsi sul 5-3 ad inizio terzo tempo. Poi il 6-0 di break piazzato dal Quinto, aperto da Figari e chiuso dal mancino Nora con a segno con 7 giocatori di movimento diversi.

Non delude le attese la sfida CN Posillipo-Distretti Ecologici Nuoto Roma, in diretta streaming su Waterpolo Channel con la telecronaca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postiglione. Finisce 13-12 per i rossoverdi che allunmgano fino al +5 e poi si fanno rimontare dal bel quarto parziale dei romani guidata dalla tripletta di Faraglia. Per il Posillipo, che scava il solco nel secondo tempo, tris di Briganti e l’americano Abramson. A valanga l’AN Brescia che fa 20-6 in trasferta contro l’Anzio. Quaterna di Renzuto che apre le danze per il primo break 5-0. Poi molta accademia dei lombardi che vanno in rete con 10 uomini di movimento. Per i laziali brutto stop dopo le ultime prove convincenti.

In chiusura di giornata i campioni d’Italia e d’Europa della Pro Recco travolgono17-2 la Netafim Bogliasco nel derby testacoda alla comunale di Bogliasco.Triplette di Younger, Cannella e Di Fulvio e anche due rigori falliti con Cannella (parato da Di Donna che gioca dal primo minuto) e Marini (palo). Alla Longo di Bologna, Trieste passa 9-6 trascinata anche questa volta dal bomber giapponese Inaba che realizza una tripletta ma si fa parare un rigore da Cicali nel primo tempo. I bolognesi, dopo essere stati sotto di due gol al cambio campo, tentano la rimonta nel terzo periodo (6-7 con Manzi a 1’32” dalla fine del tempo) ma Trieste riallunga con doppietta di Vrlic in 40 secondi. Nessun gol nell’ultimo tempo che gli ospiti riescono a gestire consolidando il quinto posto. Resta quart’ultimo in classifica il De Akker.

sabato 1 aprile

Palermo Olimpica

