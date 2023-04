Chiusa la stagione regolare con la ventiseiesima giornata del campionato maschile di pallanuoto.

Le prime quattro ai playoff scudetto: La Pro Recco è prima travolgendo 19-8 gli ospiti della Iren Genova Quinto già salvi al settimo posto. Nessuna sorpresa per i campioni d’Europa che dopo un iniziale 3-3 si staccano pesantemente con lo strappo di Hallock, Zalanki, Aicardi ed Echenique che doppiano 8-4 gli avversari a metà gara. Quinto esce dai giochi a 3’11 dell’ultimo tempo, con il risultato ormai al sicuro per la capolista (13-8). Ancora Cannella, Zalanki (quaterna per entrambi) Iocchi Gratta e Rossi a due secondi dalla sirena piazzano la sestina finale. Seconda posizione per l’AN Brescia che si impone 14-5 sulla Pallanuoto Trieste, ormai fuori dai giochi scudetto. La gara si apre con un doppio botta e risposta, a cui seguono i gol in sequenza di Presciutti, Di Somma e Lazic. Al cambio vasca, la formazione di Bovo guida 8-3 il risultato. I triestini accorciano il passivo di una rete nella terza frazione (9-5). Negli ultimi 8′ i bresciani chiudono la pratica con un netto 5-0 nel parziale. In evidenza Lazic, autore di una cinquina. Terza la CC Ortigia 1928 che batte 10-5 il pur pericoloso ma salvo CN Posillipo. Posillipo regge fino al 3-3 nel secondo tempo, quando gli aretusei prendono il comando del match e conducono 6-4 dopo tre tempi. L’8-4 di Velkic del quarto periodo ormai difficile da recuperare indirizza il match.

Ai playoff scudetto il Telimar Palermo che vince 13-9 in casa dell’RN Savona che chiude sesta. Gara equilibrata con il Telimar che gestisce il vantaggio di misura per tre quarti di partita (3-2, 5-4, 8-7). Poi l’allungo determinante di Lo Cascio, Giorgetti, Vitale e doppio Hooper che assicura il risultato per gli ospiti. Il gol di Irving dà all’americano la vittoria nella classifica cannonieri con 62 gol. Senza velleità di classifica la Check-Up RN Salerno batte 13-11 la Nuoto Catania. Per entrambe le forche caudine dei playout. L’equilibrio tra le due squadre dura fino al 9-9 di metà terzo parziale, poi i campani allungano mantenendo sempre a distanza di sicurezza gli avversari. Nei minuti finali l’iridato Barroso Macarro (cinquina) e Bertoli (tripletta) firmano il decisivo +2 che consente di mettere al sicuro il risultato. Nonostante la vittoria per 23-16 sulla Netafim Bogliasco 1951, già retrocessa, l’Anzio Waterpolo è invece costretta ad affrontare gli spareggi retrocessione. Con dieci giocatori di movimento andati a referto e trascinati dalla quaterna di Presciutti, i laziali sono avanti 9-6 a metà gara e 16-11 dopo tre periodi di gioco. Nell’ultimo quarto i padroni di casa aumentano il distacco con il break di 3-0, firmato da Susak (2) e Fratacangeli, nel finale che chiude definitivamente le speranze di rimonta degli avversari. Ottiene la salvezza senza passare dai playout la Distretti Ecologici Roma, che batte 10-4 la De Akker Bologna. Al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia, davanti alle telecamere di Waterpolo Channel, felsinei avanti 2-1 nel primo parziale, poi i capitolini piazzano un 3-0 di break: 4-2 Distretti a metà gara. Il gol di Mirarchi a 6″ dalla fine del terzo tempo vale il 7-4 dopo 24 minuti. Nell’ultimo tempo, le reti di F. Faraglia, Viskovic e Martinelli fissano il tabellino sul 10-4, che decreta la salvezza diretta per i ragazzi di Mirarchi. La De Akker, invece, si giocherà la permanenza nella massima serie ai playout.

sabato 22 aprile – 26esima giornata

Check-Up RN Salerno-Nuoto Catania 13-11

D.E.Nuoto Roma-De Akker Team 10-4

BPER RN Savona-Telimar 9-13

PN Trieste-AN Brescia 5-14

Pro Recco-Iren Genova Quinto 19-8

Anzio Waterpolis-Netafim Bogliasco 1951 23-16

C.C.Ortigia 1928-CN Posillipo 10-5

vai ai tabellini

Così nei playoff e playout

SEMIFINALI PLAYOFF SCUDETTO

(3, 6 e 9 maggio)

Pro Recco-Telimar Palermo

AN Brescia-CC Ortigia

SEMIFINALI 5/8 POSTO

(3, 6 e 9 maggio)

Pallanuoto Trieste-CN Posillipo

RN Savona-Iren Genova Quinto

SEMIFINALI PLAYOUT

(3, 6 e 9 maggio)

Anzio Pallanuoto-Nuoto Catania

De Akker Bologna -Check up Salerno

retrocessa Netafim Bogliasco

REGOLAMENTO. Al termine della regular season sono in programma due playoff e un playout: il playoff scudetto a cui partecipano le prime quattro classificate, il playoff dal quinto all’ottavo a cui partecipano le seconde quattro classificate, il playout salvezza a cui partecipano la decima, undicesima, dodicesima e tredicesima della stagione regolare. L’ultima, invece, retrocede direttamente in serie A2.

Semifinali playoff scudetto: 1-4 e 2-3 al meglio delle due vittorie su tre partite il 3, 6 e 9 maggio; finali il 16, 20 e 27 maggio. Le prime tre si qualificano per la Champion e la quarta per l’Euro Cup.

Semifinali playoff quinto posto: 5-8 e 6-7 al meglio delle due vittorie su tre partite il 3, 6 e 9 maggio; finali il 16, 20 e 27 maggio. La quinta e sesta si qualificano per l’Euro Cup.

Semifinali playout: 10-13 e 11-12 al meglio delle due vittorie su tre partite il 3, 6 e 9 maggio; finale salvezza il 16, 20 e 27 maggio.